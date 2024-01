¡Reprobadas! Estas son las peores mayonesas del mercado, según Profeco

Al igual que con otros productos básicos de la cocina, la mayonesa se puede encontrar en diferentes marcas y presentaciones. Si bien cada consumidor puede tener su favorita, también existen parámetros que se pueden considerar antes de elegir una, por ese motivo la Procuraduría Federal del Consumidor analizó el producto para determinar cuáles son las mejores marcas.

Doble Vía Adiós al recibo de luz en papel; llegará vía correo electrónico

Lee más:➡️¿Los has probado? Los burritos de maíz son una tradicional y saludable botana de Tlaxcala

Para entrar en contexto, primero debemos recordar que la mayonesa natural está elaborada a base de yema de huevo, vinagre y aceite; mientras que la industrializada contiene otros ingredientes como aceites, azúcares, sales, condimentos y aditivos alimentarios.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con Profeco, la mejor opción de mayonesa siempre será la casera, pero si se consume en exceso puede afectar la salud por la alta cantidad de sodio, calorías, azúcares, o grasas saturadas que contiene. Ya sea una o la otra, lo mejor es siempre consumirla en pequeñas cantidades.

EL ESTUDIO

La Profeco estudió nueve marcas de mayonesa industrial para determinar cuál era la más saludable. En él se demostró que muchas marcas informan correctamente al consumidor sobre el contenido, ingredientes y demás; no obstante, otras tantas usan frases engañosas. Aquí los resultados.

Doble Vía Mitos y verdades del microondas: ¿Realmente es dañino usarlo?

Te recomendamos: ➡️¿El aullido de los perros anuncia la muerte? La ciencia responde

Marcas que incumplen contenido neto

Best Foods Real: no es veraz porque declara 473 ml de contenido neto y en realidad contiene solo 428 ml.

Marcas que no comprueban lo que indica la etiqueta

Heinz: incumple con información al consumidor y no prueba las frases “Especialmente elaborada con ingredientes de la más alta calidad”, “Su sabor único Heinz”; además, no pone al jugo de limón dentro de azúcares añadidos, según la norma de etiquetado. Tampoco cumple con el mínimo de proteína para ser una mayonesa reducida en grasa.

Doble Vía ¿Quieres certeza jurídica de alguna casa o predio? Acude a la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad de Tlaxcala

Infórmate: ➡️¿Quieres tramitar tu pasaporte? Aquí te decimos los requisitos y costos en Tlaxcala





Kraft: no demostró la frase “Tipo Casero” y no cumple con el mínimo de proteína para ser reducida en grasa.

Hellmann’s: incumple en etiquetado porque el término ‘liviana’ es potencialmente engañoso y carece de sentido.

CONCLUSIONES

Las tres marcas que no tuvieron incidencias en el estudio y encabezan la lista aprobada por Profeco son La Costeña, Great Value y Maille, lo cual no es sinónimo de que sean más sanas. La diferencia con estas y las anteriores es que su etiquetado está completo y dan a conocer a los consumidores los ingredientes completos de su adquisición.

Te puede interesar: ➡️Entérate: aumentaron los precios de entrada a zonas arqueológicas y museos del país

LA HISTORIA DE LA MAYONESA

De acuerdo con el diccionario gastronómico de Larousse, el nombramiento de este aderezo se le atribuye al duque de Richelieu, que tras conquistar a los ingleses el puerto de Mahón (en Menorca), el 28 de junio de 1756, bautizó con el nombre de “mahonesa” a la salsa que él o su cocinero inventó.