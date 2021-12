Hoy es el día más dulce del año ¿sabes por qué?

Hoy es el día más dulce del año porque es el Día Mundial del Algodón de Azúcar. Sí, esta dulce y deliciosa golosina también tiene su día.

Todos hemos disfrutado un algodón de azúcar a lo largo de nuestra vida y siempre que vemos a un puesto o vendedor, sin querer se nos vienen gratos recuerdos de nuestra niñez, cuando precisamente, con gran emoción, lo saboreábamos.

Su forma esponjosa y delicada, nos hace pensar que tenemos nubes en nuestras manos. Su color más característico es el rosa, pero actualmente, los hay de diversos colores.

El algodón de azúcar es mundialmente conocido y es una de las golosinas favoritas de chicos y grandes. En nuestro estado, los encontramos tanto en ferias como en alguna fiesta o evento público, se podría decir que son de las cosas infaltables en cada celebración.

No me dejarás mentir, siempre que vemos a un vendedor de algodones de azúcar, se nos ilumina la mirada y los pequeños que están a nuestro alrededor, no dudan pedirlo al vendedor. Además ahora tienen un plus, ya que vienen acompañados de un atractivo juguete con el que los niños se divierten después de saborear su algodón de azúcar.

LA HISTORIA

El origen de este exquisito postre se remonta al siglo XV en Italia; en aquella época, los reposteros calentaban el azúcar hasta formar un caramelo líquido, con el formaban finos hilos de azúcar con los que decoraban pasteles.

Siglos después, el dentista William Morrison y el pastelero Jogn C. Wharton, en el año de 1899, patentaron una máquina para fabricar el algodón de azúcar. Fue en el año de 1900, en la Feria Mundial de Francia, cuando se dio a conocer esta golosina a toda la gente, con el nombre de Fairy Floss (seda de hadas). Al continente americano llegó en 1904, en la feria de Saint Louis, en Estados Unidos.

MÁS DATOS DEL ALGODÓN DE AZÚCAR:

El algodón de azúcar es conocido con otros en diferentes países, por ejemplo, en los países anglosajones lo conocen como Cotton Candy; en Francia lo llaman Algodón de Caramelo y Barba de Papá.

También es un ingrediente clave en algunos platillos extravagantes como los helados con algodón de azúcar y la pizza con algodón de azúcar ¿ya los probaste?

El calor y la fuerza centrífuga son dos elementos fundamentales para su elaboración.

A pesar de que alrededor de las máquinas de algodón de azúcar desprenden un fuerte olor a caramelo, este no tiene olor.

