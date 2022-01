Ómicron no afecta pulmones: OMS

El gerente de Incidentes en la Organización Mundial de la Salud (OMS), Abdi Mahamud, en días anteriores, mencionó que Ómicron, variante del coronavirus, afecta las vías respiratorias superiores, por lo que los síntomas causados por esta cepa son más leves a diferencia de las demás variantes descubiertas con anterioridad.

El funcionario de la OMS, dijo que hacen falta estudios para descubrir más características de Ómicron y que la falta de vacunación en algunos lugares del planeta, hará que la Covid-19 sea una amenaza general para las personas no vacunadas.

La alta transmisibilidad de esta variante significa que en unas semanas, estará presente en diversos lugares del planeta.

Abdi Mahamud, también fue cuestionado sobre si se tiene que desarrollar un inmunológico especial para Ómicron a lo que respondió que es demasiado pronto para decirlo, pero hizo hincapié en que la decisión tomada requerirá de una coordinación global y no debe dejarse solamente en manos del sector comercial.

¿CUÁLES SON LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES?

Boca

Nariz

Laringe

Cavidad nasal

Garganta (faringe)

