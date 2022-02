Serán más contagiosas las próximas variantes de Covid: OMS

En la última semana, casi 21 millones de nuevos casos de contagio por Covid-19 fueron reportados a la Organización Mundial de la Salud, ante ello, los funcionarios de esta organización mundial sugirieron que las próximas variantes del coronavirus serán igual de infecciosas como Ómicron, o más.

No debemos olvidar que Ómicron es la menos viruleta de todas las cepas que hasta ahora se han dado a conocer de Covid-19.

En este contexto, María Van Kerkhove, quien es directora técnica de Covid-19 en la OMS, afirmó que la próxima variante que nos preocupe estará más preparada, y lo que queremos decir con esto es que será más transmisible, porque tendrá que superar lo que circula actualmente.La gran pregunta, en este momento, es si las futuras variantes serán o no más o menos severas.

Con este antecedente, la OMS advierte no aceptar la teoría de que la Covid-19 está mutando en cepas más leves.

Van Kerkhove, subrayó que al no haber garantía sobre esta teoría, no podemos confiar en ella.

Los resultados que arrojó un estudio realizado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido revelaron que las dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus son casi un 75 % más efectivas para prevenir las infecciones sintomáticas de Ómicron.

También informó que después de 10 semanas, la protección de una dosis de refuerzo disminuye drásticamente, cayendo a alrededor del 45 % de la eficiencia.

