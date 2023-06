Yuvia, la youtuber tlaxcalteca que le quita el ‘trago amargo’ a la diabetes juvenil

En México, 12 millones de personas viven con diabetes. De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), alrededor de 26 mil 578 diagnósticos corresponden a niños y jóvenes de 0 a 19 años, quienes desarrollan el tipo 1 de la enfermedad. Uno de esos casos es el de Yuvia Velázquez, una estudiante tlaxcalteca que eligió quitarle el ‘trago amargo’ a su condición, compartir su experiencia en internet e inspirar a otras personas para adoptar un estilo de vida saludable.

La diabetes no es sencilla, pero tampoco es lo peor que te puede pasar”, aseguró Yuvia en entrevista para El Sol de Tlaxcala. “Las personas con diabetes no padecemos ni sufrimos una enfermedad, vivimos con una condición y eso no nos impide nada, agregó.

Un diagnóstico tardío

Los niños y jóvenes con diabetes tipo 1 son diagnosticados, por lo regular, entre los 6 y 10 años de edad, pero para Yuvia fue hasta los 17. Cuando me diagnosticaron fue muy abrumador, viví todo un duelo porque estaba en una etapa de querer hacer de todo y la noticia me paró en seco, expresó.





Más adelante, notó la escasez de información ‘digerible’ y alejada del tedioso argot médico, por lo que decidió tomar la batuta. Me empecé a informar por mi cuenta porque el sistema de salud público tampoco hace énfasis en que el paciente aprenda a cuidarse, reconoció.

Ya entrada en materia, Yuvia culminó un diplomado que la califica como educadora en diabetes por la FMD y fue en ese momento cuando cayó en cuenta de que su experiencia y conocimientos debían ser difundidos; sin embargo, llegar al resultado final no fue una tarea sencilla.

La llegada a Internet

A partir del aprendizaje obtenido en la FMD y en medio del confinamiento por la pandemia de Covid-19, nació Juebetes, el primer canal de Youtube de Yuvia. Su carisma en cada video, así como la innovación temática del contenido favorecieron la popularidad de su nombre que pronto emigró a otras plataformas activas hasta la fecha, como su cuenta de TikTok (@yuviabv) y de Instagram (@azucar_315). Todas sus redes sociales operan bajo la misma premisa: se puede vivir con diabetes.

No es vender la idea de que no pasa nada y todo es perfecto”, destacó la joven, “hay días más pesados que otros, pero también hay que aprender de ellos. Se trata de vivir un día a la vez.

Desafortunadamente, los canales no están exentos de comentarios negativos, pero, como dice Yuvia: “se deben derribar los mitos sobre la diabetes”. En ese sentido, destacó que la información que difunde siempre está sustentada, a pesar del toque ‘chusco’ de sus publicaciones, pues crear contenido es una responsabilidad con la comunidad.

Cuando las redes se vuelven comunidad

Desde hace algunos años, más jóvenes con diabetes surgieron como creadores de contenido para crear una comunidad virtual de acompañamiento en las diferentes redes sociales. Una de ellas es “Diabeteens”, iniciativa audiovisual de la FMD a la cual pertenece Yuvia.

A veces solo hay que saber que no estás solo”, dijo Yuvia, “hay personas que están pasando por lo mismo, que también se desesperan con los síntomas y eso te hace sentir fuerte. Por eso hacemos videos contando nuestro día a día y también compartimos contenido informativo.

¿La insulina no te va a dejar ciego?, ¿qué comer y qué no comer?, ¿puedes salir de fiesta teniendo diabetes?, ¿cómo se usa el medidor continuo de glucosa? Son algunas de las dudas que responde Yuvia, la creadora que demuestra cómo las redes sociales van más allá de los bailes y retos.

Si tienes diabetes o conoces a alguien que vive con la condición, no dudes en visitar y difundir el valioso contenido de esta tlaxcalteca, pues la nutrición inicia desde las ideas.