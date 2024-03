Síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que le arrebató la vida a Vicente Fernández

El cantante Vicente Fernández murió por Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que ha puesto en alerta a Tlaxcala por un incremento inusual de los casos.

Fue la hija de El Charro de Huentitán quien, en 2021, informó sobre la causa de muerte de su padre.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el síndrome de Guillain-Barré, el sistema inmunitario del organismo ataca parte del sistema nervioso periférico (nervios que conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, los músculos y los oídos con el cerebro; los que conectan la médula espinal con el resto del organismo, y más de 100 mil millones de células nerviosas que recorren todo el cuerpo.

Señala que la enfermedad puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares, así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles.

Lo anterior, puede producir entre las personas debilidad muscular, pérdida de sensibilidad en las piernas o los brazos y problemas para deglutir o respirar.

La OMS la considera como el síndrome es una afección rara y, si bien puede afectar a personas de todas las edades, es más frecuente en adultos y en personas de género masculino.

LOS SÍNTOMAS

De acuerdo con la OMS, los síntomas del síndrome de Guillain-Barré suelen durar pocas semanas, y la mayoría de los pacientes se recuperan sin complicaciones neurológicas graves a largo plazo.





Establece que los primeros síntomas del síndrome incluyen debilidad o una sensación de hormigueo, y regularmente inician en las piernas y pueden extenderse a los brazos y a la cara.

Añade que en algunos casos los síntomas pueden provocar parálisis en las piernas, los brazos o los músculos faciales. En aproximadamente un tercio de los pacientes, los músculos torácicos se ven afectados, lo que dificulta la respiración y, en los casos más graves, la capacidad para hablar y para deglutir pueden verse afectadas.

Estos casos, advierte, se consideran potencialmente mortales, y para evitarlo los pacientes deben recibir tratamiento en unidades de cuidados intensivos.

Sin embargo, dice que la mayoría de los pacientes se recuperan totalmente, incluso en los casos más graves, pero algunas personas siguen presentando debilidad.

Añade que en entornos más favorables un número reducido de pacientes con el síndrome muere a causa de las complicaciones, que pueden incluir la parálisis de los músculos que controlan la respiración, sepsis, trombosis pulmonar o paro cardíaco.

LAS CAUSAS

La OMS describe al síndrome de Guillain-Barré como una afección rara de la que se desconoce a ciencia cierta qué la provoca, pero que en la mayoría de los casos se manifiesta después de una infección bacteriana o vírica.

Detalla que eso provoca que el sistema inmunitario ataque al propio cuerpo y uno de los factores de riesgo más habituales es la infección por la bacteria Campylobacter jejuni, causante de la gastroenteritis (con síntomas como náuseas, vómitos y diarrea).

Dice que el síndrome también puede contraerse después de una gripe u otras infecciones víricas, como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y el virus del Zika.

Incluso señala que, en algunos casos, la vacunación puede aumentar el riesgo de contraer el síndrome, aunque la posibilidad es extremadamente baja.

Cita que de estudios se desprende que es más probable que una persona contraiga el síndrome tras una infección (por ejemplo, una gripe) que después de recibir la vacuna para prevenir esa infección (en este caso, la vacuna contra la gripe), o en algunas situaciones una intervención quirúrgica puede desencadenar la enfermedad.

EL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del síndrome se basa en los síntomas y los resultados del examen neurológico

Los médicos pueden practicar al paciente una punción lumbar o una electromiografía para recopilar información complementaria, pero no debe retrasar el tratamiento para realizarla. Otras pruebas, como los análisis de sangre, no son necesarias para diagnosticarlo y no deben retrasar su tratamiento.

Quienes consideren haber contraído el síndrome deben someterse a un estrecho seguimiento para vigilar la aparición de dificultades respiratorias.

EL TRATAMIENTO

No existen tratamientos que permitan curar el síndrome de Guillain-Barré, pero sí pueden ayudar a mejorar los síntomas de la enfermedad y acortar su duración.

Los pacientes con el síndrome deben ser hospitalizados para recibir estrecho seguimiento, que incluye monitorización de la respiración, la actividad cardíaca y la tensión arterial.





La OMS dice que cuando la persona tiene dificultades para respirar, suele recurrirse a un respirador y todos los pacientes con el síndrome deben vigilados para detectar complicaciones, como arritmias, infecciones, trombosis e hipertensión o hipotensión arteriales.

Indica que por su naturaleza autoinmunitaria en la fase aguda suele tratarse con inmunoterapia, como plasmaféresis para eliminar los anticuerpos de la sangre o inmunoglobulinas intravenosas.

Agrega que los mayores beneficios se obtienen cuando la inmunoterapia se inicia entre siete y 14 días después de la aparición de los síntomas.

En caso de persistencia de la debilidad muscular tras la fase aguda de la enfermedad, los pacientes pueden necesitar rehabilitación para fortalecer la musculatura y recuperar el movimiento.