Son rezandería y espiritismo prácticas devotas en Tlaxcala

En Tlaxcala existe una gran cantidad de creencias alrededor de las enfermedades del cuerpo y los remedios para curarlas, así como diversas alternativas para alejar las “malas energías“ y protegerse de ellas. Estas prácticas las realizan curanderos, rezanderos y espiritistas, quienes mantienen vigente su oficio hasta nuestros días.

Doble Vía ¿Ruidos o apariciones en casa? Espiritista explica cómo librarse de la "mala energía"

EL REZO COMO EXPERIENCIA VITAL

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los rezanderos son personas indispensables en los ritos de muerte que se celebran en la fe católica como los velorios, rosarios y novenas. Este oficio representa un importante cargo social en los pueblos, pues quienes lo practican se convierten en personas reconocidas dentro de su comunidad.

Con 87 años de edad, Alejandra Bautista Hernández, oriunda de Guadalupe Tlachco, localidad de Santa Cruz Tlaxcala, es la rezandera más longeva de su municipio. Desde hace más de 40 años, sus rezos han acompañado diversos rituales católicos y a decenas de familias en sus ceremonias más dolorosas.

Doble Vía Cinco usos que los tlaxcaltecas les dan a los hongos más allá de la cocina

En una charla que dio a alumnos de Gerontología Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), como parte de las actividades de la “Semana de Saberes Ancestrales”, la señora Alejandra Bautista señaló que su estilo de vida le ha permitido llegar con salud a sus casi nueve décadas de edad.

Los detalles:➡️ La creencia de las ‘tlahuelpuchi’, o brujas de Tlaxcala, es resultado de la fusión de culturas

Nunca me enfermo. Yo siento que estar cerca de Dios en los cantos es lo que me ha permitido llegar sana hasta esta edad con las mismas ganas. Han cambiado pocas cosas: anteriormente me hincaba para rezar, ahora solo me siento, pero así seguimos con los cantos, expresó.

Para rezar, según la señora Alejandra, no se necesita ninguna preparación y confirmó que existe un visible interés de las personas jóvenes para seguir sus pasos. No obstante, se trata de una actividad que demanda mucho tiempo y por eso nadie más la ejerce.

La mujer sale de su casa para liderar rezos en diferentes municipios de Tlaxcala por lo menos dos veces a la semana y no siempre recibe un pago, pues considera que su actividad se trata de mera devoción.

Doble Vía La creencia de las ‘tlahuelpuchi’, o brujas de Tlaxcala, es resultado de la fusión de culturas

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Nunca he aceptado dinero en efectivo porque siento que nadie debería cobrar por los cantos de Dios. A veces me dan despensa. Para mí son muy bonitos los cantos y el día que deje de cantar voy a llorar. No me imagino haciendo otra cosa, finalizó.

ESPIRITISMO Y FE DE LA MANO

Dentro de la Semana de Saberes Ancestrales, la señora Cecilia García Hernández también compartió la experiencia de su oficio: el espiritismo.

Doble Vía Viernes de Dolores: significado y por qué se celebra un viernes antes de Semana Santa

No te pierdas:➡️¿Crees en ellos? Este es el significado de las pulseras rojas, el “mal de ojo” y otros amuletos que lo “curan”

Debido a la polémica que existe alrededor del tema, la señora Cecilia considera que la forma más adecuada de llamar a su actividad es “espirituismo”, debido a que es el espíritu con el que trabaja para sanar a las personas con presencia maligna en sus cuerpos. Del mismo modo, es una guía para las almas de fallecidos que no han encontrado el descanso, los cuales puede ver en todo lugar.

Nosotros le ayudamos a las almas en pena a irse al cielo. El 2 de noviembre es cuando más trabajo tenemos porque les prendemos veladoras y les ponemos una cinta blanca a los fallecidos para que vayan a descansar con Dios, explicó.

Doble Vía #Leyendas | Municipios de Tlaxcala donde “habitaban” brujas

Cecilia García Hernández también se autodenomina “vidente” y asegura que puede identificar el alma de todas las personas a su paso.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo veo a todos con un humito que sale de su cuerpo. Cuando están bien el humito se ve puro y blanco, pero cuando tienen algún mal se ve negro. Es algo inexplicable, pero así lo he visto desde siempre”, narró.

Cuando una persona se enferma, tiene problemas o le va mal en algún ámbito de su vida, es muy probable que haya sido dañada, según la oriunda de Tizatlán. Para poder ayudarlos a recuperarse, recurre a diversos métodos: las limpias, las operaciones espirituales y las tiradas de cartas.

Siempre empiezo tirando las cartas para ver la suerte de la persona. Ya que vi cuál es el problema empezamos a trabajar con eso. Después de tres sesiones de trabajo vuelvo a tirar las cartas para asegurarnos que ya esté bien, detalló.

Continúa leyendo:➡️ Aumento de ateos es llamada de atención: Ranulfo Rojas

Doble Vía Cuaresma 2023: qué es, cuándo inicia y por qué no se puede comer carne

Durante los 15 días de sesiones, Cecilia asegura que tiene ángeles que le ayudan y su fe la ha mantenido con fortaleza en los 30 años que lleva dedicándose al oficio, aunque su “don” lo ha tenido siempre.

“Este don que tenemos los espirituistas es muy bueno porque nosotros mismos nos podemos quitar cosas negativas y ayudamos a los demás. Pero no todos lo entienden, me han llegado a decir que soy bruja y algunas personas no me quieren por eso, pero yo solo trabajo del lado de Dios”, mencionó.

Protección

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Como una suerte de consejo para quienes confían en su oficio, Cecilia García dijo que usar una cadenita de plata es la mejor protección que se puede tener ante las energías negativas.

Ya que muchas familias padecen “sustos” en casa por ruidos o apariciones, la espiritista aconsejó juntar el agua de siete iglesias en un solo frasco de vidrio y luego rociarla en una noche de luna llena por todo el hogar. “Es algo práctico y todos lo pueden hacer”, sostuvo.

Asimismo, sugirió usar pulseras del color del signo zodiacal. Los colores astrológicos de cada signo son los siguientes: Aries es rojo, Tauro es verde, Géminis es amarillo, Cáncer es plateado, Leo es dorado, Virgo es oliva, Libra es rosa pastel, Escorpio es negro, Sagitario es ciruela, Capricornio es gris acero, Acuario es azul y Piscis es verde agua.

Te puede interesar:➡️ Madero, el presidente de México que practicaba el espiritismo

Como una suerte de consejo para quienes confían en su oficio, Cecilia García dijo que usar una cadenita de plata es la mejor protección que se puede tener ante las energías negativas.