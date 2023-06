El ‘patatús’, la ‘tiricia’ y otras enfermedades que sólo nos dan a los mexicanos

Si no eres mexicano, es probable que no entiendas ‘ni papa’. Pero si creciste rodeado de mexicanismos, seguro que alguna vez has pasado por estas dolencias:

El patatús y el soponcio

“¡Me va a dar el soponcio! No, peor, me va a dar el patatús” decimos los mexicanos cuando recibimos una sorpresa, pero ¿qué significan exactamente esas palabras?

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) registró «soponcio» a su diccionario en 1739 como la forma coloquial de decir “desmayo o lipotimia” y en 1803 agregó «patatús» al mismo significado.

A diferencia de un desmayo común, las palabras «soponcio» y «patatús» actúan como apoyos lingüísticos para expresar dramatización en el discurso.

Chimpletés

En una ocasión, una mamá le pidió a su hijo que lavara la puerta de su casa porque ya estaba muy sucia. El niño, sin prestar mucha atención, alistó una cubeta con agua y jabón. Salió a los corrales y empezó a tallar con una escoba enjabonada a la marrana que al mismo tiempo se revolcaba en lodo.

Cuando la mamá vio lo que su hijo hacía le gritó: “¡No seas chimpleto! Te dije que lavaras la puerta, no la puerca”.

A pesar de no estar registrado en el diccionario de la RAE ni el de mexicanismos, las palabras «chimpleta» o «chimpleto» son usadas como sinónimo de tonto, bobo o chiflado.

Achicopalarse y caer en tiricia

Imagina que un día despiertas y la relación amorosa a la que le has dedicado los mejores años de tu vida se termina sin razón aparente. El vacío de la pérdida seguro que te provocará sueño, mal humor y ganas de aislarte, en otras palabras, te vas a ver achicopalado y la tiricia se va a apoderar de tu cuerpo.

De acuerdo con el diccionario de la RAE, el verbo «achicopalar» significa abatirse, desanimarse, entristecerse con exceso. Mientras que «tiricia» se refiere al mal humor provocado por una gran tristeza.

Una costumbre habitual en las terapias para tratar la tiricia es dar baños al enfermo y darle de comer al achicopalado para que su corazón esté más contento.

El mal aire

Cuando éramos niños, mi abuelo nos colocaba pequeñas ramitas de ruda fresca en el oído y él se ajustaba un cigarro apagado en el suyo. Esto no era cotidiano, sólo lo hacía cuando debíamos asistir a un velorio o un panteón. Según él, si no nos protegíamos, íbamos a agarrar ‘un mal aire’.

La tradición oral indica que el mal aire lo expiden los muertos, las hembras de animales de granja en celo y las mujeres que recién parieron. Cuando a una persona le pegan ese aire es probable que se vea aletargada, le falte el habla y empalidezca. Y para aliviarse ¡nada más efectivo que la sabiduría de un curandero!