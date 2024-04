¿Te gusta la comida callejera? Considera estas claves para disfrutarla de forma segura

Si eres una de esas personas que desayuna, come o cena en la calle, debes saber que las consecuencias no siempre son las mejores. En ocasiones, los establecimientos de comida no siguen las medidas básicas de higiene en el proceso de elaboración y al estar en la vía pública los alimentos quedan expuestos a factores que causan su descomposición y representan un riesgo para nuestra salud.

La salmonelosis, la infección por Escherichia Coli, entre otras enfermedades gastrointestinales afectan a más de 582 millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y las bacterias que las generan se encuentran regularmente en la calle.

¿Te gustaría disfrutar de tus alimentos favoritos sin comprometer tu salud? Pon en práctica los siguientes consejos.

ANTES DE COMER

* Elegir un lugar frecuentado por comensales locales, pues son los que ya conocen que la comida es fresca y segura.

* Observa el lugar por completo, pon atención en la limpieza del lugar, del personal, si usan uniformes, utensilios y calidad de sus productos. Si hay detalles que te hagan dudar por un momento, lo mejor es descartar.

* Exige calidad en productos cárnicos crudos como mariscos, pollo o cerdo. Si están expuestos al aire libre por mucho tiempo, es una señal de que te debes ir.

* Antes de ordenar un platillo echa un vistazo a la comida cocinada que están sirviendo a los demás comensales para descartar posibles anomalías en el servicio. El apetito no te engaña, como dice el dicho “de la vista nace el amor”.

* Asegúrate de que el establecimiento tenga un sistema de agua con la que puedan lavarse las manos, las áreas de trabajo, platos y utensilios de cocina.





DURANTE LA COMIDA

* Diles adiós a los productos crudos o semicrudos, especialmente en temporada de calor. Recuerda que la zona de peligro en donde se desarrollan las bacterias es entre 4 y 65 grados Celsius. Así, los alimentos bien cocidos eliminan cualquier rastro bacteriano.

* Evita hacer contacto con las superficies, pues al estar al aire libre son hogar de microorganismos, polvo y otros elementos. Tocar y no lavarse, podría ocasionar una intoxicación alimentaria.

* Elige líquidos embotellados, ya sea agua, refresco o jugo. El agua fresca no sabrás exactamente de dónde viene.

* Evita los alimentos a temperatura ambiente, pues en ellos podrán habitar cualquier tipo de microorganismos. En ese caso entran ensaladas, mariscos y guarniciones.

DESPUÉS DE LA COMIDA

* Lávate las manos, esta acción ayudará a eliminar cualquier tipo de bacteria que hayas recogido durante el día.

* Monitorea tu salud y quedar al pendiente de síntomas podrá ayudarte a atender una posible intoxicación de manera inmediata.