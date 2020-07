Usar cubrebocas puede provocar brotes de acné

Protegerte del nuevo Coronavirus (Covid-19) puede causarte acné. Así es, el uso constante de cubrebocas podría tener desagradables consecuencias como la aparición de manchas y granos en el cutis.

Especialistas reportan que han detectado brotes de acné, especialmente, uno llamado dermatitis perioral, que suele presentarse alrededor de la boca y en las áreas alrededor de la nariz.

Este tipo de acné se ha popularizado durante la cuarentena por Covid-19 y ha sido bautizado en las redes sociales como maskne (una combinación de las palabras mask (mascarilla en inglés) y acné).

LAS CAUSAS

El uso prolongado de cubrebocas propicia un ambiente rico en humedad para que proliferen las bacterias y organismos.

Los más afectados son quienes usan la mascarilla protectora durante varias horas seguidas, como los profesionales de la salud.

La Academia Estadounidense de Dermatólogos ha informado que se registran más enfermedades dermatológicas en los trabajadores de la salud porque usan equipos de protección personal y máscaras N95 que están causando úlceras, degradación, e incluso sangrado de la piel.

¿CÓMO PREVENIRLO?

Mientras la pandemia no sea controlada, los cubrebocas seguirán siendo parte de nuestro día a día, así que para evitar problemas en la piel, aquí te dejamos unas recomendaciones para cuidarte.

El acné mecánico no tiene nada que ver con la pubertad, podrían padecerlo personas de cualquier edad, además empeora con el calor, la humedad, el uso de protector solar y otros productos para la piel.

Primero que nada, debes establecer una rutina de limpieza y cuidado de tu piel, elige un momento del día en el que puedas dedicarte a eso sin distracciones, y sé constante.

Evita productos potentes como las exfoliaciones químicas, los alfa-hidroxiácidos o la tretinoína (Retin A) porque dañarán más tu piel.

Limpia tu rostro dos veces al día con productos ligeros y suaves, no grasos, ni ásperos, evita especialmente los sulfatos y exfoliantes. No uses esponjas o cepillos, únicamente frota con las palmas de tus manos y dedos, para evitar irritación.

Evita los ingredientes pesados, como manteca de cacao o aceite de coco.

No olvides hidratar tus labios mientras llevas el cubrebocas, pero usa productos ligeros y evita el gloss que podría manchar tu cubrebocas.

Espera 15 minutos después de aplicar crema hidratante o protector solar antes de ponerte el cubrebocas, para dejar que se absorba y la piel esté seca completamente.

Si usas cubrebocas de tela, debes lavarlo después de cada uso y asegurarte de que se seque por completo.

También es recomendable cambiar el cubrebocas por uno limpio (si es de tela) o nuevo (si es desechable) cada cuatro horas.

Finalmente, si presentas un problema grave en la piel, úlceras o erosión por el equipo de protección, acude con un dermatólogo certificado.

