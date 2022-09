Abre cuenta de OnlyFans; su pareja le dio permiso y ella le regaló una moto

La plataforma de contenido OnlyFans continúa desatando polémica en redes sociales, en su mayoría con opiniones encontradas, lo que es una realidad es que cada vez son más las personas que se unen a la plataforma, en esta ocasión fue una pareja que vive en Monterrey, el caso se hizo viral porque la novia le regalo una moto a su pareja por darle permiso de abrir su cuenta.

Todo comenzó con la novia que tenía ganas de abrir su cuenta en OnlyFans, pero al tener pareja quiso respetarla y le pidió permiso para entrar a la plataforma y vender contenido erótico, cabe resaltar que dicha red social, no sólo es exclusiva para vender contenido para adultos, se pueden ofrecer otros contenidos.

Cabe señalar que la joven regiomontana además de tener su cuenta de OnlyFans, actualmente es licenciada en derecho y también ejerce su carrera; fue gracias a que su pareja le dio permiso de abrir la cuenta que la usuaria Yam Paez, posteó en su cuenta de Facebook el regalo que le dio a su novio André.

El mensaje fue “me dejó abrir mi OnlyFans y le regalé una moto al mes”, redactado el pasado 13 de julio, y apenas tomó fuerza en la redes sociales, algunos usuarios felicitaron a la pareja pero otros fueron muy críticos con la forma en como la novia genera su recurso.

¿Bueno o malo?

Yam Paez tiene cuenta de Instagram con más de 84 mil seguidores y en su Facebook llega a más de 42 mil seguidores, entre los que se dieron el tiempo para comenta el contenido estuvieron los que la calificaron de “Ídola” “Eso patrona”, “Me encantan los finales felices”.

Pero los buenos comentarios también desataron muchas críticas, por ejemplo, también le llovieron frases como “¿Cómo pueden poner esto como algo chistoso o positivo?” “¿17 mil pesos por perder la dignidad de tu novia? No gracias”.

En otros no hubo comentarios buenos o malos, otros usuarios se dedicaron a defender a la pareja de los ataques “Tal vez no trabaja y por eso ella tuvo que abrir su Only, alguien debe de aportar”, “Mucho hombres no toleran que una chica viva su sexualidad y monetice de ella” y “Esos que hablan que no tiene dignidad son los que se suscriben al Only”.

Contesta las críticas

Fue gracias a todas las críticas que Yam Paez prefirió postear un mensaje para dar a conocer su postura “web cams, Only fans, sugar, STRIPERS etc, estamos en pleno 2022 eso es normal ya, hagan su plata como quieran que nadie va ir a su casa a preguntarle qué le falta, aquí nadie es un santo y si lo es avísenme para prenderle una vela. O mejor un velón. Vivan y dejen vivirla, el tiempo es oro”, sentenció.

Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa