[Video] Kiss Cam capta en estadio a pareja ¿enamorada o infiel?

Una nueva pareja se ha vuelto viral gracias a la Kiss Cam, que hizo de las suyas una vez más y proyectó el beso de este par de aficionados.

Fue durante el partido del Barcelona de Guayaquil contra el Delfín FC, actual campeón de Ecuador, que la pareja fue captada por la cámara para mostrar su amor, como ya es costumbre, a quienes se encontraban en el estadio.

Hasta ese momento todo era normal, sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de los dos tras verse en las pantallas.

El hombre se asusta, deja de abrazar a la chica y termina por separarse de ella, mientras que la joven hace un gesto de incomodidad, lo que causó que la imagen se volviera viral en redes sociales.

Ante esta inesperada reacción, los internautas no tardaron en señalar que tal vez la pareja, más que enamorada, podría ser ¡infiel! pues es claro que a los dos "tórtolos" no les gustó aparecer a nivel nacional dándose un beso, por lo que se piensa que no querían ser descubiertos por sus respectivos y ser captados "infraganti".

Pero y ¿tú que opinas? Aquí te dejamos el video para que juzgues por ti mi mism@.

Sean Fieles Señores!!! 😂😂 pic.twitter.com/zl6ZYodp7t — Evelyn González (@evelyngye) 19 de enero de 2020