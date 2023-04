“Weightless” de Marconi Union es la canción más relajante del mundo, según la ciencia

La agencia de neuromarketing Mindlab International reveló que escuchar “Weightless”, una canción del grupo británico Marconi Union, es tan efectivo como medicamentos para los nervios antes de una cirugía. De esta forma, la melodía se convirtió en la más relajante del mundo, según la ciencia.

Para certificar científicamente esta aseveración, los investigadores reunieron 157 pacientes, quienes estaban sometidos a estrés. El resultado mostró que escuchar la canción fue tan efectivo en ellos como el sedante midazolam; al escuchar “Weightless”, los participantes descendieron hasta un 65 por ciento sus niveles de estrés.

La canción

El grupo Marconi Union surgió en Manchester en 2003; desde su nacimiento hasta la fecha ha aportado auténticas joyas al género ambient, melodías de tiempo lento que evocan ambientes naturales e invitan a bajar las pulsaciones.

De acuerdo con Apple Music, “Weightless” fue compuesta en 2012 específicamente para reducir la ansiedad, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, a petición de un spa.

Lyz Cooper, fundadora de la British Academy of Sound Therapy, explicó que los intervalos armónicos han sido escogidos para crear un estado de euforia y comodidad. Lo que provoca es que al escuchar la canción las pulsaciones del corazón se ajustan gradualmente al compás y, de esta forma, se reduce la presión sanguínea.

Según el portal Life and Style, reunir “Weightless” con otras canciones relajantes como “Someone Like You”, de Adele; “Please Don’t Go”, de Barcelona; “Undress Me Now”, de Morcheba; “Electr”, de Airstream; “Strawberry Swing”, de Coldplay; y “Teardrop”, de Massive Attack podría ser la respuesta a tu ansiedad y estrés diario, ¿te animas a intentarlo?