Atípica, negación de registro a candidatos priistas; Tribunal Electoral debe resolver: Emmanuel Ávila

En los recientes días el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ha sido el centro de atención debido a una situación sin precedentes: la negativa de registro de cuatro candidaturas a diputados por mayoría relativa y la planilla completa de diputados de representación proporcional, ambos del Partido Revolucionario Institucional , situación atípica sin registro histórico en algún proceso electoral en Tlaxcala.

Entrevistado en exclusiva, Emmanuel Ávila González, presidente del Consejo General del ITE, explicó al respecto que la negación del registro se debió principalmente a la no entrega de documentación legal requerida, requisito básico y esencial que simplemente no cumplió el partido en su totalidad.

Reveló que el PRI, que va en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), por medio de sus representantes solo integró la documentación completa para cuatro de los ocho distritos que le correspondían según el acuerdo de coalición presentado con anterioridad.

Por tal motivo, fueron aceptadas solamente las candidaturas a una diputación por mayoría relativa para esos cuatro distritos, lo que sumó un total de 11 aspirantes en lugar de 15.

En cuanto a las candidaturas plurinominales, el partido tricolor no presentó la documentación requerida para la mayoría de ellas. Aunque sí proporcionaron nombres, la falta de información imposibilitó su evaluación y por ende su registro. Por tal razón, Ávila González calificó la situación como atípica en el actual proceso electoral.

- En entrevista previa -ya como presidente- nos decía que tenía experiencia en temas electorales, ¿había visto un caso similar? ¿Había ocurrido algo así en el estado?

- “No lo recuerdo así. Sí es un caso muy extremo que no tengamos ninguna plurinominal y no tengamos cuatro distritos de un partido de esa prosapia, de esa tradición, por una simple razón: la falta de documentación que, yo diría, es elemental a la hora del registro"

- ¿Cómo considera vendrá el tema de los ayuntamientos y presidencias de comunidad?

- “Considero que ahí es más fácil el cumplimiento, porque tiene que ver con porcentajes. Insisto, si tú tienes 60 municipios y necesitas, por ejemplo, el 20 % de jóvenes, ¿cuántas candidaturas? Son más de 400 candidaturas y basta calcular... no se esperan mayores conflictos”.

- ¿Le da temor o inquietud pasar a la historia porque un periódico diga: “Presidente del ITE, primero en la historia en negarle candidaturas a un partido”?

- “Temor no, porque no fue el presidente, sino el Consejo General y ni siquiera eso, porque el Consejo lo conforman también los partidos y no se le está negando por temas personales, simplemente por no cumplir con lo esencial, que es la documentación. Todos los partidos están sabedores de qué documentos deben presentar”.

- “¿Con qué se queda el presidente del ITE sobre este tema?”

- “Con tranquilidad, el tema no nos quita el sueño. El cansancio sí, pero es físico, por lo demás pues lo hemos hecho apegados a la ley”

- ¿Cómo calificaría esta circunstancia que se da en este proceso electoral?.

- “Como atípica, es algo que al menos yo no lo he visto, que no cumpliéramos con tanta información y que no habíamos podido hacer nada”.

- ¿Y ellos (el partido) tuvieron la posibilidad de corregir?

- “A todos se les da la oportunidad de corregir; tenemos un periodo determinado de registro, cuando tú llegas y postulas y si algo te falta se te dan 48 horas para subsanar, pero en la salvedad de los últimos dos días y el PRI en particular registró 10 minutos antes del cierre, entonces ya no se pudo hacer nada”.

- ¿Qué posibilidades legales tiene el PRI para que sí registre a sus candidatos?

- De hecho, quienes están impugnando son los ciudadanos, es decir, los candidatos y por consecuente el partido, porque están en su derecho político de ser votados. Esperamos nos resuelva el Tribunal Electoral de Tlaxcala este asunto a inicios de mayo, porque es el umbral para poder hacer cambios en las boletas. Nosotros acataremos lo que el TET resuelva.

ACCIONES AFIRMATIVAS GARANTIZAN LA INCLUSIÓN

Respecto al concepto de acciones afirmativas, Ávila González refirió que se trata de políticas diseñadas para corregir desigualdades en grupos históricamente discriminados.

El ITE, con facultades conferidas por órganos jurisdiccionales, y las propias organizaciones, implementa acciones afirmativas para garantizar la inclusión de grupos como indígenas, personas LGBTTTIQ+ y con discapacidad en el proceso electoral.

Con relación a las críticas sobre la idoneidad de algunos candidatos, el ITE explicó que realizaron consultas con expertos y representantes de los grupos pertinentes para establecer los criterios de vinculación.

Sin embargo, el ITE no tiene la capacidad de investigar la autenticidad de las declaraciones de los candidatos sobre su identidad o afiliación.

En noviembre del año pasado, el ITE llevó a cabo tres tipos de consultas: la indígena, la de discapacidad y la comunidad LGBTTTIQ+, en las cuales participaron personas de esos grupos, quienes les aconsejaron sobre cómo demostrar y comprobar los vínculos para evitar este tipo de sorpresas.

En el caso de los indígenas, el vínculo se demuestra mediante algún documento emitido por una autoridad fuera del ámbito civil. En cuanto a la discapacidad, el documento primordial es una credencial que acredite la condición de discapacitado. En ausencia de esta, se requiere un dictamen médico emitido por una autoridad pública o un especialista.

Sin embargo, en el caso de las personas LGBTTTIQ+, no es posible solicitar un documento que confirme su identidad, ya que esto podría ser considerado discriminatorio. Basta únicamente con la palabra de la persona. Como ITE no tenemos la facultad de llevar a cabo algún tipo de investigación en este sentido.

CONFÍA ITE EN LA RESOLUCIÓN PRONTA DEL TET

El presidente del ITE expresó confianza en la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) sobre los casos impugnados, aunque reconoció la necesidad de ajustarse a los tiempos electorales.

Transcendió que, a estas alturas, ya se debió haber mandado a imprimir las boletas de diputados, pero no lo hicieron por precaución, ya que están esperando la confirmación o revocación del Tribunal, cuya resolución esperan se dé muy pronto, pues el uno de mayo es el umbral para poder hacer cambios en las boletas.

Adelantó que hay buena comunicación con el TET, donde les garantizaron la pronta resolución, y en cuanto a la empresa que imprimirá las boletas también establecieron su comprensión ante la situación, pero no dejaron de manifestar su preocupación.

Hoy el paradigma va cambiando y lo que actualmente se maximizan son los derechos humanos, entonces es un derecho humano postularse. Nosotros tenemos que acatar la decisión del TET en el sentido que venga, señaló Ávila González al confirmar que, aunque el ITE ha enfrentado críticas y controversias, su enfoque sigue siendo garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos humanos en el proceso democrático.

Finalmente, abordó el tema de la entrega de constancias a los candidatos, destacando que aquellos cuya documentación estuviera incompleta no recibirían la acreditación correspondiente.

4 candidaturas a diputados por mayoría relativa fueron negadas para su registro por el ITE.

Emmanuel Ávila González explicó que en cuanto a las candidaturas plurinominales, el Partido Revolucionario Institucional no presentó la documentación requerida para la mayoría de ellas.

*Con información de Fabiola Caballero