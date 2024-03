Con alta expectativa de triunfo, inician en Tlaxcala las campañas federales

Con algarabía, críticas a sus opositores, fuegos artificiales y alta expectativa de triunfo, candidatos a los distintos puestos de elección popular federal iniciaron desde el primer minuto del viernes uno de marzo su trabajo proselitista rumbo al Congreso de la Unión.

La coalición “Fuerza y Corazón por México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), inició su campaña en las Escalinatas de los Héroes, donde el grito unánime de “fuera Morena” se escuchó en repetidas ocasiones.

En tanto, a las 11:00 horas de este viernes, los candidatos al Senado y a las diputaciones federales por Movimiento Ciudadano (MC) dieron el banderazo de inicio de campaña para los puestos federales, donde coincidieron en que van a desterrar a “la vieja política”.

La coalición “Fuerza y Corazón por México” inició su campaña en las Escalinatas de los Héroes. / Jesús Lima

Por su parte, los abanderados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, optaron por viajar a Ciudad de México para atestiguar el acto multitudinario que encabezó en la plancha del Zócalo capitalino la candidata de la coalición “Juntos seguiremos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.

De esta forma, a partir de ayer y hasta el próximo 29 de mayo, las candidatas y los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados recorrerán cada rincón de los 60 municipios de Tlaxcala para llevar sus propuestas al electorado.

Candidatos federales de Movimiento Ciudadano iniciaron campaña política en Tlaxcala / Mizpah Zamora

En el caso del proceso electoral local, las campañas políticas arrancarán el próximo martes 30 de abril y de igual forma concluirán el miércoles 29 de mayo, de cara a la jornada comicial del dos de junio.

La coalición “Fuerza y Corazón por México” inició su campaña en las Escalinatas de los Héroes, donde acusaron que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ordenó que les apagaran las luces que iluminan este espacio público, en un claro acto en su contra, pero eso no los frenó toda vez que iluminaron con fuegos artificiales.

Con la presencia de simpatizantes de ambos partidos, la dirigente estatal del PAN y candidata plurinominal al Congreso del Estado, Miriam Martínez Sánchez, sostuvo que Tlaxcala ya despertó y la alianza está presente, pues la oposición representa las demandas de aquellos grupos más vulnerables, pero sobre todo de las y los tlaxcaltecas.

Afirmó que viven con miedo al gobierno de Morena no sólo a nivel federal, sino que también se replica en el estado, por eso es lo que representa Morena el miedo, pero “es el momento de caminar de la mano para detener ese retroceso para ganar no solamente la presidencia de la República, sino también el Congreso de la Unión”.

De igual forma, el secretario general del PRI, Teodardo Muñoz Torres, indicó que el país necesita de todos, de hacer una gran reflexión, de despertar conciencias y eso lo harán con las mejores propuestas, los mejores candidatos y candidatas que representan la mejor fórmula.

El próximo 2 de junio, afirmó, tiene que ser de ellos, pero no será sencillo, los han querido idealizar, vender una realidad que no, es decir, una fantasía con sus otros datos y propuestas que no le dan viabilidad al país, por ello sus candidatas darán batalla en tierra, caminarán las calles y recorrerán el estado con todas las familias y todas las personas.

Por su parte, la candidata al distrito 02, Eladia Torres Muñoz, sostuvo que están más que listos para salir a las colonias y calles para decirles que el PRI, el PAN y el PRD van juntos en esta histórica batalla, que no darán ni un paso atrás, si no hacia delante para ganar en las urnas el próximo 2 de junio.

En su momento, Mariana Jiménez Zamora, candidata al distrito federal 01, resaltó la importancia de caminar de la mano de Xóchitl Gálvez, pues corren riesgo las instituciones y la democracia, por eso es momento de caminar en unidad para recorrer cada municipio, cada distrito y todo el estado para llevar el mensaje de Xóchitl Gálvez, Anabell Ávalos, Eladia Muñoz, Juan Manuel Cambrón y demás.

Asimismo, Ávalos Zempoalteca, aseguró que el proyecto de la coalición se posiciona como el defensor de los valores fundamentales que han forjado la identidad de México y de Tlaxcala, ofreciendo un proyecto que busca restituir la justicia, la seguridad y la prosperidad en el país y en el estado.

De igual forma, se comprometió a trabajar para que los adultos mayores puedan acceder a su pensión a partir de los 60 años, revirtiendo así la medida adoptada por el actual gobierno, que elevó la edad de jubilación a los 65 años, además de que propuso un apoyo económico básico para emprender, iniciativa que impulsa oportunidades reales para el desarrollo profesional y personal de los jóvenes en el país.

ASEGURA MC QUE DESTERRARÁ LA VIEJA POLÍTICA

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Corona, aseguró que el equipo que conformó MC dará la sorpresa el próximo dos de junio, pues está lleno de juventud y experiencia, ingredientes que pondrán al servicio de la ciudadanía.

Aseguró que en Alfonso González y Elsa Cordero Martínez estarán bien representados en el Senado, además de que en Delfino Suarez y Rosa Isela Sánchez Rivera tendrán la mayoría en el Congreso de la Unión, pues mezclan la experiencia y juventud, que es lo que representa MC para la gente.

Asimismo, indicó que en estos 90 días de campaña recorrerán todos los municipios, comunidades y distritos para llevar el mensaje de Movimiento Ciudadano a todos los rincones y que la gente tenga esperanza en ellos.

En su momento, Alfonso González, candidato al Senado, afirmó que los jóvenes están para hacer una nueva política que destierre a la vieja, pues es tiempo d ellos jóvenes que vienen con nuevas ideas para cambiar el futuro del país.

Sostuvo que todo este sector de la población se ha puesto la camiseta y jala parejo, pues están ávidos de nuevas ideas que innoven y aporten algo a quienes van en crecimiento, pues el futuro es de ellos.

Por su parte, Rosa Sánchez Rivera, candidata a diputada federal por el tercer distrito con cabecera en Zacatelco, aseveró que trabajará los niños, jóvenes y adultos mayores, pues este movimiento nació con la grandeza de la confianza de la gente que les brinda, de ahí que los candidatos y candidatas tienen una gran responsabilidad con México y Tlaxcala, pues deben proporcionarles, a través de una plataforma, nuevas ideas.

Resaltó la necesidad de MC de demostrar por qué es diferente, así como de demostrar las verdaderas causas y luchas, porque si bien es cierto que son el movimiento de la alegría en México, tienen que incidir en el dolor que siente la gente en sus bolsillos y que no exista rumbo, además la desigualdad y la violencia, por eso sus cartas están con MC.

Ni Movimiento de Regeneración Nacional ni el PRD comenzaron campañas con sus aliados, pues continúan en la designación de sus candidatos, ya que anunciaron en algún momento que habría cambios en sus perfiles.