En 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencia: Jorge Álvarez Máynez

Lagos de Moreno, Jalisco.- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, aseguró que en 90 días revertirá todas las encuestas, pues dijo que recorrerá todo el país para mostrar que una tercera opción de proyecto de nación es viable.

Durante su arranque de campaña celebrado en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde estuvo acompañado en el templete por Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, así como por Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, por el senador Juan Zepeda, y por el candidato a la diputación federal, Tecutli Gómez, Jorge Álvarez Gómez dijo que muchas personas aseguran que es un perfil desconocido, a lo que dijo que eso no le representa una desventaja, sino una ventaja, pues se trata de un candidato sin historial político negativo.

Francisco Carmona / El Sol de León

“¿Saben por qué no me conocen? Porque nunca habían visto una playera, una lona o un espectacular de Máynez y no tenían por qué hacerlo, porque yo sí respeté la ley, mientras que las otras candidatas estuvieron haciendo campaña anticipada, una con recursos de la Ciudad de México, y otra copiándole, con cinco meses de estar haciendo proselitismo ilegal”, dijo.

Jorge Álvarez Máynez señaló que esa es la prioridad “de la vieja política, que se privilegie la campaña y el próximo cargo, pero en 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencial, jugando derecho”.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México centró su discurso en reconocer los logros de los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y Jalisco, Jalisco y en Nuevo León, estados que son el primero y segundo lugar en generación de empleos.

Francisco Carmona / El Sol de León

Además, destacó que esta tercera vía política no surgió de la noche a la mañana, pues en Jalisco se gestó desde 2009, cuando Enrique Alfaro gobernó Tlajomulco de Zúñiga y posteriormente el estado de Jalisco.

“Tenemos un lema y es por el bien de todas y todos, primero las niñas y los niños. Y esa historia también empezó en Jalisco, empezó con Pablo Lemus, en Zapopan, pues dijo que será la ciudad de las niñas y los niños y una ciudad que es buena para una niña, que es buena para un niño, es buena para cualquier persona.

“Si pensamos en las niñas, en los niños, México puede ser otro, porque no se le puede negar el derecho a una niña o un niño tener las mismas oportunidades para lograr un real desarrollo”.

Otro tema en el que centró su discurso fue en el de seguridad, en donde dijo que el gobierno federal le quedó a deber a todos los mexicanos en ese rubro.

Francisco Carmona / El Sol de León

“Al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco y muchos estados del país. Yo he estado recorriendo México y pasa uno varios kilómetros sin ver a una patrulla”, dijo al tiempo que recordó que él ha sufrido la pérdida de familiares a causa de la violencia que se vive en el país.

“A mi primo lo mató un presidente municipal del municipio más grande de Zacatecas, de Morena.

Yo he sentido el dolor, a mi prima la mataron en una fiesta, en Torreón. Yo he sentido y temo como temen muchas personas y temo porque no ha funcionado esta estrategia fallida.

Francisco Carmona / El Sol de León

“(…) El problema de la seguridad no se arregla con una carcelota, eso lo piensa quien sólo busca votos, pero no tiene noción de la realidad”.

Elecciones 2024 Apoya Delgado a Máynez en Lagos

Jorge Álvarez Máynez aseguró que recorrerá todo el país para conocer de viva voz los problemas que tiene la gente, pero sobre todo para contar que una tercera vía de gobierno es posible y que ésta ha demostrado dar resultados, como en Jalisco y Nuevo León, donde anticipó que seguirán siendo gobernador por Movimiento Ciudadano.

Nota publicada en El Sol de León