RIU cierra por coronavirus hoteles en Guadalajara y Mazatlán

RIU, la cadena española que opera cerca de 20 hoteles en destinos como Cancún, Playa del Carmen o Puerto Vallarta, decidió cerrar algunos por la baja ocupación que genera las restricciones de aislamiento a causa del coronavirus.

En Guadalajara y Mazatlán será donde cierren a partir de este 23 de marzo y hasta que pase Semana Santa.

Finanzas Crisis paraliza sector turístico en Quintana Roo

En un comunicado, la empresa española explicó que derivado de la cancelación de actividades de aerolíneas y turoperadores provoca una baja ocupación es su cadena de hoteles, “lo cual muy a nuestro pesar nos ha llevado a tomar decisiones de cierres de hoteles, ajustando la operación a la realidad del mercado en estos momentos”.

Los españoles anunciaron que cerrarán escalonadamente y mantendrán operaciones únicamente en los siguientes destinos, Cancún, Nuevo Vallarta, Los Cabos, Costa Mujeres y Playa del Carmen.

En estos hoteles, la firma española recibirá a los viajeros que ya tenían viajes programados y "no han podido o no han querido cancelar, o que no puedan regresar a su país de origen por las restricciones de vuelo que han impuesto varias naciones”.

En lo que pasa la emergencia sanitaria, la cadena hotelera explicó que solo una comisión de trabajadores se encargará del mantenimiento y seguridad de los inmuebles cerrados y con los demás trabajadores habrá comunicación a través de sus sindicatos.

“Durante el tiempo en el que estos establecimientos estén cerrados, la idea de RIU es que los trabajadores puedan seguir vinculados a la empresa para que cuando esta situación vuelva a la normalidad, puedan reincorporarse a su puesto de trabajo habitual tras la reapertura de los hoteles, algo que se espera sea cuanto antes”.

La cadena española de hoteles cuenta con una plantilla de cerca de 10 mil empleados.

El cierre de vuelos procedentes del extranjero -en especial de Estados Unidos y Europa- y la cancelación en cascada de reservaciones de hotel, han generado un vuelco en las expectativas de vida de entre 40 mil a 60 mil trabajadores, quienes esperaban la Semana Santa con los brazos abiertos y hoy sólo ruegan no ser despedidos, al ser el turismo una de las actividades más afectadas por la pandemia del coronavirus.

Dos hoteles de la cadena Excellence Colection, el Azul Fives y el Grupo Xcaret anunciaron ya el cierre temporal. Lo mismo con los parques temáticos, restaurantes y demás negociaciones que ya reportan números rojos.

En Cozumel, padecen ya con zozobra por la cancelación de cruceros, debido a la recomendación del presidente estadounidense Donald Trump para no viajar en estas embarcaciones.

Ante la tempestad que se vislumbra para el sector turístico nacional, y en especial para el Caribe Mexicano, todos los sectores luchan por sobrepasar la situación de pandemia mundial.

