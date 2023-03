TikTok: ¿censurar o regular?

A medida que la popularidad de TikTok aumenta en todo el mundo, es previsible que exista una mayor regulación y prohibición en algunos países, pero no hay que descartar que los usuarios puedan encontrar una manera para violar las políticas o algoritmos de la plataforma y así publicar contenido sensible, advierte la especialista en tecnologías de la información y comunicación, Ilse Sandoval, luego de que el Parlamento Europeo prohibió la aplicación china en teléfonos corporativos de sus trabajadores y europarlamentarios, además de recomendar que no se instale en dispositivos personales.

También bajo el argumento de riesgos a la seguridad nacional, protección de datos y la recopilación de datos por parte de terceros, un proyecto de ley que podría conducir a la prohibición total de la popular aplicación de videos cortos en Estados Unidos pasó esta misma semana a una etapa clave en el Congreso.

Sandoval comenta a El Sol de México que si bien en los últimos meses TikTok endureció sus normas comunitarias, los propios creadores de contenido han encontrad encontraron la manera de evitar filtros de seguridad, ya sea censurando momentáneamente palabras altisonantes o mostrando desnudos en fracciones de segundo durante los videos.

Otra manera de publicar contenido inadecuado, como peleas callejeras o hasta películas y series de televisión, es incluir fragmentos de videos con recetas de cocina o haciendo alguna actividad lúdica.

“Una preocupación adicional es el impacto de TikTok en la salud mental de los usuarios, especialmente en adolescentes.

A pesar de ello, la plataforma sigue siendo una de las aplicaciones más populares del mundo, con un impacto significativo en la cultura y la sociedad”, dijo la especialista.

De acuerdo con Sandoval, la prohibición de esta página ha generado un debate sobre la regulación de las redes sociales y la privacidad de los datos en todo el mundo.

“Los defensores de la libertad de expresión y los derechos digitales han argumentado que las prohibiciones son una forma de censura, y que deberían ser abordadas a través de la regulación en lugar de la prohibición total”, agregó la experta.

TikTok ha defendido su seguridad y privacidad, afirmando que los datos de sus usuarios no están en riesgo y que cuenta con políticas estrictas para garantizar que el contenido inapropiado sea eliminado.

Esta semana, la compañía anunció que comenzará a aplicar restricciones de conexión para cuentas de menores de 18 años, quienes ahora solo tendrán 60 minutos de navegación al día, así como una serie de controles parentales y una herramienta para silenciar notificaciones de la misma aplicación.

El objetivo de estas medidas es que los usuarios estén protegidos ante contenidos inapropiados y puedan ver videos sin que afecten su entorno o privacidad.

Según Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, sólo de julio a septiembre de 2022 se eliminaron alrededor de 110 millones de videos a nivel mundial por violación de reglas de la plataforma.

En México se dieron de baja tres millones de videos por no acatar las disposiciones de la aplicación, según el último informe de cumplimiento de las normas de la comunidad de TikTok.

DESDE 2020, LAS PRIMERAS SANCIONES

Las limitaciones de TikTok en Estados Unidos o la Comisión Europea no son las primeras en la historia de la plataforma, pues ya desde 2020 fue prohibida en India, Bangladesh y Pakistán, ante una serie de inquietudes gubernamentales por el contenido de los videos.

En junio de ese año el gobierno indio prohibió TikTok y otras aplicaciones chinas al argumentar preocupaciones sobre la seguridad nacional y la privacidad de los datos.

Esta decisión se produjo después de un enfrentamiento militar en la frontera entre India y China, que aumentó la tensión entre ambos países.

En 2020 la prohibición de dicha plataforma también entró en vigor en Pakistán, alegando que no hacía lo suficiente para controlar el contenido inapropiado, al igual que violaba los valores religiosos y culturales del país.

A mediados de 2021, el gobierno de Bangladesh también prohibió TikTok por razones similares, además de considerar que la aplicación difundía contenido obsceno y vulgar.

TikTok no ha guardado silencio frente a las prohibiciones. Esta semana, mientras en el Congreso estadounidense avanza un proyecto para la prohibición total, la aplicación respondió que la medida equivaldría a “amordazar la libertad de expresión” de sus 100 millones de usuarios en Estados Unidos.