Ana Claudia Talancón y Erick Elías estelarizan una cinta sobre perdón en Cuando duerme conmigo

La importancia del perdón y el amor en todas sus facetas, es lo que destaca la nueva cinta Cuando duerme conmigo, protagonizada por Ana Claudia Talancón y Erick Elías.

Los actores dan vida a Laura y Vicente, dos personas que se encuentran en la sala de un hospital en espera de noticias de su familiar. Laura es una abogada neoyorquina, madre de tres niños que recibe la noticia de que su esposo se encuentra en el hospital en vísperas de Navidad, mientras que Vicente es un profesor radicado en Miami, Florida, amante de los perros y que acude al nosocomio tras las hospitalización de su pareja.

Los caminos de los dos se cruzarán de una forma que no imaginan; esto les dejará grandes enseñanzas.

“Uno de los mensajes, al menos que a mí me gustó más, es lo importante que es poder perdonarnos y perdonar, lo importante que es estar en paz con la forma en la que la vida va cambiando, el aceptar las realidades que se nos van presentando, saber que hay veces que no se puede hacer nada, por más que quieras no puedes cambiar el pasado. Muchas veces tampoco puedes cambiar el futuro, eso no depende de ti, entonces simplemente soltar y aceptar, es de las cosas que nos traen más tranquilidad en la vida”, afirmó Talancón en entrevista.

La trama explora también la diversidad sexual de uno de los actores; esto tiene como fin abrir la conversación en la sociedad para generar un cambio de pensamiento, con más apertura a la tolerancia y promoviendo el valor del respeto.

“En la medida en que puedas entender a los personajes o repelerlos habla mucho de ti mismo, habla de la gente, algunos se identificarán y otros les provocará alguna reacción que puede ser no tan placentera, pero que serán humanas, la forma en cómo estos personajes conectan consigo mismos y entre ellos, es la forma en que el público podrá conectar con nosotros”, indicó Talancón.

Éste es el primer largometraje que utiliza tecnología Unreal Engine, software que crea distintos escenarios con la ayuda de una pantalla de leds y es principalmente utilizada en videojuegos.

La cinta se realizó en el estudio Producción Virtual en Latinoamérica, en tan sólo dos semanas; la distribución corrió a cargo de CNMG Distribución (empresa mexicana lanzada hace un año) y 3CFilms, las cuales utilizan motion trackin, o sea el rastreo de cámaras y pantallas gigantes de led.

Ana Claudia Talancón se reunió con el elenco de Soy tu fan

“Cuando estuvimos haciendo la película nosotros vimos los pixeles, es una pantalla que funciona como un videojuego en el que la cámara va siguiendo al actor.

“No era pantalla verde, una de esas es todavía más fácil que esto porque como actor, tienes sólo la imaginación de crear algo por completo, pero aquí tienes algo que te distrae, porque estás viendo los foquitos y de repente ves la pantalla brincar y eso te puede quitar la concentración”, comentó la ex protagonista de Soy tu fan.

La empresa Senscape, creada en 2003 especializada en videojuegos de terror, recientemente apostó por incursionar en áreas como la producción virtual, por lo que, para este filme se crearon escenarios de playas, aeropuertos y hospitales, así como las ciudades de Nueva York y Miami; todo desde Buenos Aires, Argentina, donde se llevó a cabo el rodaje.

Por otro lado, aunque celebran el uso de nuevas tecnologías en las producciones, los actores no omiten la actual huelga que se vive en Hollywood, sobre todo porque una de las peticiones de los artistas en Estados Unidos es la regulación de la Inteligencia Artificial en el trabajo televisivo y cinematográfico.

“En cuanto a la IA pueden usar tu imagen y ni siquiera contratarte, con alguna foto tuya. Tiene que regularse esto si no, no es una situación pareja para el dueño de la imagen”, comentó Talancón.

“Sí es una herramienta que hay que regular, pero también creo que es positivo, hay que entrarle a lo que está pasando, no nos podemos bloquear, yo creo que es interesante. En su momento fue con la música, ahora está sucediendo con este tema, a lo mejor con esto de las pantallas, el de las locaciones ya no tendrá trabajo porque todo se hará desde un cuarto, pero es un tema de aprendizaje, regulación y adaptación. Es un tema delicado, de negociaciones, que nos hacen evolucionar a todos”, indicó Elías.

Cuando duerme conmigo se estrena este 3 de agosto en más de 250 pantallas en México en cadenas de cines comerciales e independientes.