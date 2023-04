De viaje con los Derbez reúne a toda la familia por el estreno de su tercera temporada

Eugenio Derbez encabezó al lado de su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos Vadhir, Aslinn y José Eduardo, el salón Jardín Santa Fe de la Ciudad de México la alfombra color arena por el estreno de la tercera temporada del reality de Prime Video De Viaje con los Derbez, en la que comparten las experiencias que vivieron durante un mes en la isla caribeña.

Al desfilar por la alfombra, el también cineasta afirmó que no ha querido meter cámaras de grabación en su hogar. Por eso, se sienten como peces en el agua viajando por distintos sitios para que la audiencia los conozca sin caretas y tal como son ellos:

“Sí es padre, pero a la vez tiene su lado oscuro el reality, porque nos rebasan los hechos, como la situación que vivimos que el chofer que manejo una camioneta en sentido contrario y no le importó nuestro sentir. Todos estábamos espantados, aunque optamos por no mostrarnos ante las cámaras con tal preocupación, era una carretera angosta y sí íbamos a chocar en varias ocasiones”, señaló Derbez.

“Cada experiencia nos lleva a reflexionar y afirmar: ‘la vida es hoy. Hay que agradecer todos los días y hazle caso a tu intuición”, comentó Alessandra.

Derbez hizo saber que “lo malo de este viaje, es el accidente que vivió Vadhir en un paramotor que se desplomó. Para mí, fue el momento más horrible de mi vida, ver cómo caía mi hijo y pensar lo peor hasta que lo encontramos.

“Por todo estos hechos inesperados, aunque se piense que soy controlador de mi familia, más bien me pienso un organizador. Sólo les hago sugerencias para tal o cual cosa a mi familia, metiéndoles mucha presión para vivir nuevas experiencias”, sostiene Eugenio.

Y aceptó que “gracias a Aitana, ella me ha dado una segunda oportunidad para enmendar mis errores de padre. Y Ale me ayuda mucho, y me doy cuenta de las cosas que hice mal con mis tres hijos mayores”.

Agregó que no ha sido fácil viajar en familia. “La primera temporada nos separó, luego platicamos, comprendimos, curamos y limpiamos las cosas que estaban mal, porque creímos que íbamos a Disneylandia y no”.

En relación a su salud, añadió que empieza a ejercitarse con pesas: “ya estoy recuperado, puedo levantar mis brazos, aunque no puedo lavarme el cabello aún con mis dos manos, requiero ayuda, luego de las 17 fracturas que tuve”.

De viaje con los Derbez / Cortesía | Prime video

Aslinn afirmó a El Sol de México, que se siente muy contenta por el recibimiento que están teniendo con el reality que estrena un episodio cada jueves. “Siento que esta tercera temporada es de las más divertidas, me la pasé muy bien, a pesar de que mi familia hizo un viaje inesperado que yo tenía planeado sola, pero con ellos resultó mucho mejor”.

Al hacer un recuento de lo vivido en los siete episodios comentó: “lo bueno, que hicimos un buen viaje a Jamaica, lo malo, que hubo por ahí incidentes y un accidente de Vadhir. El aprendizaje es que cada viaje, nos une más como familia y cada viaje nos hace más fuertes, pasan cosas lindas y nos unimos más, sanando muchas cosas de nuestras vidas. El reto mayor como familia, es que acabemos bien, sin pelearnos”.

Vadhir declaró que estuvo a punto de morir al caer en la jungla, y también reconoció que “como familia sí hay pleitos, deschongues. Mi enseñanza fue que aprendí a relacionarme mejor con mi papá, con Ale a quien consideramos una amiga, pues lleva entre nosotros 16 años de convivencia, y con Aitana. He ido sanando y encontrándome con mi padre y con mis hermanos. Me nació una canción bastante personal que se lanza el próximo mes y aún no puedo decir el título”.

Finalmente, José Eduardo Derbez, a su paso por la alfombra, dijo que “lo mejor para mí fue conocer Jamaica con sus paisajes espectaculares. Siento que lo malo que viví fue tanto insecto invadiendo mi cuerpo y los vi mucho más grandes que los que hay en México. Y, la enseñanza que viví durante 30 días, es buscar cada momento para estar con la familia y cuidarla”.

Y de las personas que está seguro que no ve los realitys de la Familia Derbez, “es mi mamá que no los quiere ver. No sé, por qué y ya le dije que sí se va a divertir y claro para qué nos quiere ver si somos una familia algo desordenada y somos difíciles de sincronizar y llevarnos de un lugar a otro; pero el que nos vea durante siete episodios, tiene su encanto”.