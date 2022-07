Los charolastras regresan: Diego Luna y Gael García estarán juntos de nuevo en La Maquina

Los charolastras están de vuelta. Diego Luna y Gael García Bernal protagonizarán la serie de Hulu La Máquina, producida por Searchlight Television, informó el estudio en un comunicado.

Original de Marco Ramírez, “la trama sigue a un boxeador envejecido (García Bernal), cuyo astuto manager (Luna) le asegura una última oportunidad por un título. Pero para llegar a la noche de pelea, deben navegar una misteriosa fuerza del inframundo”, detalla el texto.

Lee también: Películas y series en las que podemos ver a Mabel Cadena antes de Black Panther 2

Diego y Gael figuran como productores con su empresa La Corriente del Golfo, mientras el autor, Marco Ramírez, será el productor ejecutivo y showrunner; Ramírez es creador de los guiones de cintas y series como Daredevil, The Defenders, y Orange Is the New Black, así como la obra de teatro The Royale. Su próximo proyecto es la nueva película de Transformers de Paramount Pictures.

La serie será dirigida por el realizador mexicano Gabriel Ripstein, quien fue escritor, productor ejecutivo y director de la serie de Amazon Un extraño enemigo y debutó como director con la película 600 millas.

Gossip Estrenan contra viento y marea Mirreyes contra Godínez 2

Searchlight TV ya había colaborado con la plataforma Hulu, con la que coprodujo recientemente la serie The Dropout, y entre sus proyectos conjuntos, próximamente estrenarán la comedia History of the World Part II.

"Estamos orgullosos de asociarnos nuevamente con Searchlight Television en este próximo Hulu Original”, dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment. “Gael, Diego y Marco son narradores de clase mundial y esperamos traer al público su historia y experimentar junto a ellos esta última toma de sus personajes juntos".

Además de producir varios proyectos audiovisuales, Diego Luna y Gael García Bernal han aparecido en pantalla otras ocasiones después de Y tu mamá también, la cinta de 2001 de Alfonso Cuarón, como Rudo y Cursi y Casa de mi padre.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Es un verdadero honor unir nuevamente a Gael y Diego en la pantalla para La máquina. Es un placer experimentar su amistad y química. Y estamos encantados de trabajar con Marco, cuya voz y visión únicas nos permiten explorar este mundo de una manera totalmente original", dijeron los presidentes de Searchlight, Matthew Greenfield y David Greenbaum.