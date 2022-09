Diego Luna y Gael García se reencuentra en nueva serie

La amistad entre Diego Luna y Gael García es una de las más fuertes que existen dentro del medio del espectáculo. De hecho, este año celebran tres décadas de una relación que traspasa lo personal hacia lo profesional.

El cariño que se tienen se refleja en pantalla, al menos en los proyectos que han estado juntos como El Abuelo y Yo (1992), primera vez que coincidieron en un set, Y Tu Mamá También (2001), Rudo y Cursi (2008), entre otros, pero ¿cuál es el secreto para mantenerse unidos tanto tiempo, a pesar de las adversidades?

“La amistad se trata de todo aquello que no se comparte públicamente, que es intangible, tiene que ver con esa esencia. (Con Gael) Valoro siempre lo más importante que es la amistad, sabemos y trabajamos muy bien juntos, sabemos darnos nuestros espacios, asesorarnos de la forma correcta, decirnos cosas importantes en el momento; eso sucede, no es algo planeado, eso me pasa con él y con pocas personas en la vida.

“Tenemos una compañía con la que trabajamos y producimos muchas cosas, es un lujo tener a alguien que, además de ser tu amigo, lo admiras de tal forma que su opinión es así de importante, es alguien que ha tenido una vida muy cercana a la mía, por ende siempre hemos estado ahí en el momento que necesitas un abrazo, un consejo, la vida nos ha pasado con cierta sincronía y eso también es un gran lujo poder compartir con alguien cuando un cambio brutal llega a tu vida, que alguien te entienda, te escuche, eso es invaluable”, afirmó Luna en entrevista.

En 2005, los actores fundaron Ambulante, festival de cine documental y Canana Films, productora que estuvo a cargo de varios proyectos, entre ellos Paraíso (2013), Mr. Pig (2016) y la serie Soy Tu Fan (2010-2012). Luego de catorce años, los también productores se despidieron de este proyecto.

Para 2018, Luna y Bernal crearon una nueva casa productora bajo el nombre de La Corriente del Golfo que estuvo al frente de Chicuarotes (2019), Aquí en la Tierra (2020), Pan y Ciro (2021), Todo Va a Estar Bien (2021), entre otros.

Ahora, los charolastras regresan a la pantalla chica, en una serie que llevará por título La Máquina, producida por Searchlight Televisión para Hulu; además de actores, también fungirán como productores y se transmitirá por Disney+.

El proyecto en el que compartirán créditos abordará la historia de un boxeador envejecido (Bernal) que, bajo la recomendación de su mánager (Luna) buscará retirarse con honor de su carrera, en una última pelea. Al elenco se sumó la actriz Eiza González.

Para Luna, ser parte de estos proyectos o de otros más comerciales en Estados Unidos como Rogue One: Una historia de Star Wars y, recientemente, Andor, le abren grandes puertas en su carrera, sin embargo, el éxito no está en sólo triunfar en un país ajeno al tuyo, confesó, sino que su concepto de triunfo va mucho más allá de ser reconocido internacionalmente.

“El objetivo no puede ser triunfar allá o triunfar acá, siempre creo que eso es muy relativo, de lo que se trata es de contar historias, llegar a más públicos, de conquistar esas metas personales, trabajar con tal director, incursionar en tal género, eso tiene un valor, pero yo creo que el éxito se mide de otra forma, tiene que ver con la libertad que tienes de escoger dónde quieres trabajar y con quién.

“Creo que hay muchísimas historias de éxito en nuestro país, tendemos a mirar sólo cuando la industria estadounidense voltea a ver a un personaje, entonces ya triunfó, pero yo diría que no veamos así el espectro de cuál es el espacio de los que contamos historias porque es mucho más amplio, interesante y hay muchas historias de éxito increíbles de las cuales podríamos estar hablando, que no necesariamente tiene que ver con satisfacer o no a una industria específica”, expresó.

Por otro lado, Luna está por estrenar la serie Andor el 21 de septiembre por Disney+, en esta primera temporada se adentrará a descubrir más de su personaje Cassian Andor y cómo fue su transformación hasta llegar a ser el rebelde que conocieron en Rogue One.

“Vamos a ver qué tiene que pasar en la vida de alguien para que llegue en ese momento donde está dispuesto a sacrificarlo todo por una convicción ideal. El personaje lo encontramos cinco años antes (de Rogue One), en un momento de mucha confusión, cinismo ante la vida, está básicamente en un rollo de sobrevivir, nada más.

“Entendemos de dónde viene, el porqué de su acento, cómo es la vida de alguien que deja todo atrás, que ha sido forzado a migrar de esa forma. Vamos a entender a qué se refiere cuando dicen que lucha desde los seis años, a qué se refiere cuando habla de un pasado oscuro y difícil”, compartió.

La serie contará con 12 episodios; incluso se adelantó una segunda entrega, con doce más.

“En la nueva temporada, Cassian va a cambiar mucho, seguirá avanzando, lo que se trata de reflejar es el despertar de un revolucionario, esa es la historia que estamos contando, va a pasar muchísimo. La primera temporada es todo un año, el año fundamental y de ahí viene una temporada que son cuatro bloques y cada bloque es un año antes de Rogue One, se va acercando así hasta que el último bloque termina en el punto en que empieza Rogue One”, aseguró.

El desnudo de Y tu mamá también lo llevan a ser protagonista de Andor

Gracias al desnudo de Diego Luna en la cinta Y tú mamá también, en 2001 es que ahora el actor puede disfrutar de un protagónico en una de las franquicias de ficción más importantes: Star Wars.

Al menos así lo compartió el actor en una charla que tuvo este lunes en el Centro Citibanamex en donde se dieron cita medios de comunicación y fanáticos.

El histrión reveló que, luego de que el director Gareth Edwards (de Rogue One) viera la cinta en donde Luna comparte créditos con Gael García y Maribel Verdú, inmediatamente pensó en el mexicano para ofrecerle el papel de Cassian Andor.

“Me siento muy orgulloso de ser parte de esto; le echo la culpa a Rogue One, no es sólo el personaje sino que se atrevió esa película a ser distinta, a buscar otro tono, a despegarse de la saga, tener su propia identidad; fueron muy audaces y arriesgados en castearme a mí.

“Se lo atribuyo al director que vio Y tú mamá también y quería trabajar conmigo, ¿te cae que por esa cinta me trajo hasta aquí ? No me lo hubiera imaginado, si no ¡me hubiera encuerado antes!”, afirmó Luna, entre risas.

La primera temporada de esta serie cuenta con 12 episodios; estos se ubican cinco años antes de la trama de Rogue One. El público podrá identificar los orígenes de Cassian, el por qué de su forma de hablar, así como los intereses que lo llevan a buscar nuevas oportunidades.

“Mi personaje viene de un lugar diferente a otros, vamos a ver su infancia, cómo un niño de seis años deja de ser niño para unirse a una causa y lucha que tiene que ver con esa supervivencia.

“Sabemos a donde llega el personaje, ahora con lo que nos vamos a sorprender es el viaje de cómo llega hasta ahí. Es un tipo que lo encontramos en un momento cínico en su vida, la opresión y este momento en el que el imperio está en descontrol; vamos a ver el despertar de este revolucionario ”, sostuvo.

Andor cuenta con la dirección de Tony Gilroy, así como con las actuaciones de Adria Arjona, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard, Denise Gough, entre otros.

Luna resaltó la diversidad que existió en el equipo de producción, algo que, sin duda, agradeció y aplaudió.

“Este proyecto tiene un tono, una búsqueda tenemos la responsabilidad de ser distintos.

“En términos de esa diversidad no es una cuestión de cuotas que están en pantalla, aquí lo qué hay en realidad es un equipo que lo único que festeja es el talento y celebra esa diversidad cultural”, dijo el actor de 42 años.

Andor estará disponible a partir del 21 de septiembre a través de la plataforma Disney+.

También se está trabajando en la segunda temporada la cual constará de otros doce capítulos que, en total en ambas sumarán 24, con directores diferentes en cada bloque de episodios.

A pesar de ya estar a unos días del estreno, Luna aún está trabajando en el doblaje de algunas escenas de unos capítulos reveló.

“Cuando era pequeño no había personajes que se parecieran a mí en este tipo de proyectos, no soñaba con ser parte de este universo, de este mundo porque siempre me asumía como espectador, no me pasaba por la cabeza que algún día iba a poder ser parte del equipo, llevo desde chiquito siguiendo esto y ver que ahora estoy aquí me enorgullece mucho”, concluyó.