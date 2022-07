Kuno Becker sí hará película de María Félix

Como cineasta y actor Kuno Becker confirma que hará una película sobre su tía, María Félix La Doña, porque “ella como familia me contó muchas cosas que por supuesto otros trabajos audiovisuales no llevan. Sé qué a la serie de Carmen Armendáriz, a quien adoro, igual que a Sandra Echeverría, le va ir bien, porque las dos son buenas. Me gusta mucho que hablen de mi familia vía mi tía María Félix, no sé qué partes de su vida la situaron, pero Carmen Armendáriz puso algo de su experiencia con grandes estrellas, gracias a la convivencia que tuvo su papá Pedro Armendáriz y tuvo algo que contar”.

En entrevista presencial con Kuno Becker, previo a hacer la última escena de su participación especial en la telenovela Mi secreto de Carlos Moreno, reiteró: “estoy listo para ver el primer capítulo de la serie de Carmen Armendáriz, admiro a Sandra Echeverría, que trabajó como periodista en mi película El día de la unión (Terremoto ’85)”.

Puede interesarte: Kuno Becker dirigirá nueva entrega de Goal!

De acuerdo con el también director y guionista de cine, “hay muchas historias que no son tan reales, hay anécdotas que se han hecho grandes por los chismes sobre María. Yo la conocí, me fui un par de fines de semana con ella a Cuernavaca donde platicamos por horas, la verdad le aprendí mucho, me dio algunos consejos buenos y otros malos, pero es que ella es una leyenda, podía hacer cosas que no cualquiera, entonces hay que tomarlo de esa manera.

“Sin embargo, yo quiero que se cuenten historias de todo tipo de mi tía María, de mi familia, obviamente tienen una perspectiva distinta de la que yo quiero contar, pero quiero que se hagan mini series, obras de teatro, más formatos de televisión, libros sobre María Félix, está padre porque La Doña es de todos, eso de que algunos tienen sus derechos es un mito”, precisó.

En la nueva telenovela de Carlos Moreno, Kuno encarna al joven Alfonso Gómez que en su edad adulta personifica Fernando Ciangherotti. Se relaciona con Lizy Martinez, la villana que en su madurez, es interpretada por Claudia Ramírez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Admitió que sí tiene muchos secretos en la vida real, “pero siempre es bueno desahogarse con la gente que uno más confianza le tiene. Es muy terapéutico hablar, y es peligroso hacerlo con quien sea, porque hay gente que incluso se agarra de ahí para lastimar a las personas, hay que ser prudentes, saber quiénes son los buenos, y los no tan buenos es importante. Y en esta historia se sabrán todos los secretos de muchos personajes”.

Entre sus nuevos proyectos, adelantó que está por estrenarse una película que se rodó en Nueva York, The Wedding Factory, y otras series de las que no puede hablar en detalle por el contrato de confidencialidad.