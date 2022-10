"La magia del teatro y la actuación" la descubrí en Tlaxcala: Raúl Briones

“Yo nací en la Ciudad de México, pero todo el mundo cultural y ese descubrimiento que para mí es un tesoro irrenunciable lo descubrí en San Cosme Xaloztoc; ahí fue donde la magia del teatro y la actuación sucedieron para mí”, afirmó el actor Raúl Briones Carmona durante una charla con El Sol de Tlaxcala, a propósito de su reciente galardón a Mejor Actor en la edición 64 de los premios Ariel.

Briones inició su formación actoral en el taller de teatro del Colegio de Bachilleres en el municipio de San Cosme Xaloztoc, con la guía del también actor José Luis Pérez Hernández “Güicho”, y partir de ello iniciaría un camino del cual no se desapartó, hasta alcanzar el máximo galardón de la industria de cine en nuestro país por su actuación en la cinta “Una película de policías”, a estrenarse en noviembre en una plataforma digital.

Esta edición de los Arieles estaba francamente competida; que el premio haya caído en mí, evidentemente trae mucha felicidad y mucha alegría, y un sentimiento de apapacho por parte de la gente que se dedica a esto, compartió Briones Carmona.

Raúl Briones recibió el premio a Mejor Actor en la reciente entrega del Ariel. | Adrián Vázquez

Luego de ese primer contacto con la actuación en sus años preparatorianos, Raúl Briones continuó preparándose en esta disciplina en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y en el año 2008 incursionó en la pantalla con el cortometraje “Los Pescadores”, y poco tiempo después su trabajo llegaría a la pantalla grande con la cinta “Güeros”, del reconocido director Alonso Ruizpalacios.

A más de una década de llegar a las grandes ligas de la actuación en México, Briones Carmona se dice sentirse mucho más maduro en el contexto de esta profesión.

Han cambiado muchas cosas, lo que es muy bonito porque siento que nada es peor que lo que te deseaban en la secundaria de ‘nunca cambies vales mil’. Creo que es muy conveniente cambiar, y yo he cambiado mucho desde aquellos años; he madurado muchísimo; he entendido muchas cosas del mundo, lo cual hace que me relacione con mi trabajo de una manera difefente.

“UNA PELÍCULA DE POLICÍAS”





Luego de varios años de trayectoria sería “Una película de policías” con la que la calidad actoral de Raúl Briones es hoy reconocida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), al interpretar el papel del oficial Montoya.

Esta cinta, también del director Alonso Ruizpalacios, fusiona la ficción con el cine documental para mostrar desde las entrañas del sistema policial de nuestro país las vicisitudes que enfrentan los policías y su relación con la sociedad.

El histrión resaltó que, luego de esta interpretación, se percató de manera más clara de la relación que existe entre la policía y los ciudadanos, ya que la actuación le permite ponerse en los zapatos de alguien más.

Yo antes creía que la policía era el Estado, ahora me doy cuenta que no, que la policía es una de las tantas ramificaciones del Estado, y es una institución que está sostenida por personas en una jerarquización muy clara, dejando hasta abajo a la policía auxiliar, y esta policía es de alguna forma la primer ventanilla del Estado con la ciudadanía; y la ciudadanía le quiere cobrar a esta ventanilla todas las deudas que el Estado tiene con ella, aunque no sea la institución que le debe, entonces esa relación ya está viciada de alguna manera, detalló.

SIGUIENTE PASO, DIRIGIR

Luego de este reconocimiento actoral, Briones compartió con El Sol de Tlaxcala que su siguiente paso será la dirección de sus propios proyectos, que ya se encuentran en la fase de planeación.

“Yo sé que esto es consecuencia de lo que sembré hace un motón de tiempo, y ahora estoy preparando mi mente y mi espíritu para empezar a trabajar en la dirección; estoy en desarrollo de tres ideas importantes de mi vida, porque me gusta trabajar desde la autobiografía y ese es el siguiente sueño”.

Entre los siguientes proyectos de Briones Carmona también está el estreno en próximos días de la cinta “El norte sobre el vacío”, de la directora Alejandra Márquez; el cortometraje “Aire”, de Kenya Márquez, y también está en desarrollo de una serie a cargo de Diego Luna y Gael García, detalló a este Diario.

Asimismo, destacó su participación en la película “La Cocina”, que es su siguiente colaboración con Ruizpalacios, la cual aborda el tema de la migración.

Sobre su estrecha relación con Tlaxcala, Raúl Briones finalizó esta plática compartiendo lo siguiente: Yo siempre he tenido la intención de terminar en Tlaxcala, yo quiero terminar teniendo mi estudio allá y mi vida allá.

