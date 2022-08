Alejandro Marcovich mantiene la propiedad de los temas que escribió para Caifanes, "y espero seguir recibiendo regalías", dijo a El Sol de México antes de recibir el premio Éxitos SACM por 25 años de trayectoria.

Cuando se le preguntó, ¿qué le falta por hacer?, responde inmediatamente: "Me falta morir… Pero morir en paz, es lo más ideal. Creo que todos morimos con pendientes, quién pudiera vivir 500 años".

Respecto a su profesión, en un tono más serio, respondió que "me falta hacer mucha música, seguir disfrutando enormemente de la música en vivo, es una pasión realmente, porque la manera que toco yo la música en vivo no es una manera mecánica, soy un músico que improvisa en los escenarios y no necesariamente soy jazzista, pero improviso mucho. Entonces es un espacio vivo para mí y mientras lo siga haciendo, lo haré con mucho gusto".

LA PARTE QUE MENOS SE DIFUNDE

Marcovich resaltó la importancia de los premios que otorga la Sociedad de Autores y Compositores, que tuvo su gala la noche del pasado miércoles: "La parte que menos se difunde y se reconoce, se aplaude, se premia y se paga, es la de los arreglistas y para mí el haber estado en un grupo como Caifanes en gran medida fue importante por las composiciones y arreglos de las canciones. Esa es una tarea pendiente que en algún momento, espero que la SACM se dé a la tarea de reconocer, premiar y pagar".

Por otra parte, al referirse a su trayectoria con Caifanes, el compositor y músico aseguró que "lo que ha quedado es la obra, que es una referencia importante para muchas generaciones, ya si e rock mexicano, como en su momento se le calificó, es otra cosa".

Para el autor de la autobiografía Vida y música, editada en 2015, "las obras deben sostenerse por lo que son y no por los adjetivos o como las encasillen. Afortunadamente esas obras de Caifanes llevan 30 años y se siguen escuchando e influenciando positivamente", añadió.

Adelanto que actualmente está en la etapa de pre producción de su nuevo álbum, "con canciones inéditas de mi autoría que pronto les anunciaré su lanzamiento".