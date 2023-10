Naian González Norvind debuta como directora en la obra Oleanna

Naian González Norvind hace su debut como directora con la obra teatral Oleanna del dramaturgo norteamericano David Mamet, protagonizada por Mónica Dionne quien formó parte del elenco del primer montaje, hace 29 años, ahora encarnando a la profesora Juana.

Ana Mancera, actriz y adaptadora del texto, encarna Karen en esta historia que muestra “hasta dónde es el límite del acoso sexual para tipificarlo y cuando ya evolucionaron las cosas, aprender de ello y no censurar; se tomaron referencias de películas como Tór y El ángel exterminador”, explica Naian González Norvind.

“Hay cosas que estaban normalizadas en el pasado, para eso sirve el tiempo, para entender y aprender de ellas. No puedes seguir hablando de hechos de una persona de hace 50 años y tanto la alumna Karen como la profesora Juana son víctimas del mismo sistema, no del actual, donde el maestro ejerce su autoridad y ya es cuestionable y el alumno tiene supuestamente el derecho a balear o acuchillar al maestro. En Oleanna, se ponen muchos temas sobre la mesa, que ahora son más relevantes que en los 90”, detalla Mónica Dionne.

La actriz abunda en que a través del texto, pretenden generar una discusión en torno al acoso. “En esta obra no hay una verdad, alumna y maestra tienen razón y entran en una discusión de dos puntos de vista que se encuentran. La alumna lo percibe como un acoso y la maestra no está enterada que fue acoso y eso discuten. Justamente queremos generar que el público salga con esta reflexión, si fue un acoso o no. No estamos para censurarnos porque acoso es un acoso seas hombre o mujer”.

Ana Mancera en su adaptación, cambió al profesor por una profesora. “Tiene que ver con la falta de escucha que están tan vulnerables y tan frágiles, por no escucharse, la una y la otra acaban influenciadas por un tercer grupo o el sistema, no tienen las herramientas para escuchar y ser escuchadas”.

Naian González Norvind, reconoce que el debutar como directora de escena, le representa un gran reto y un aprendizaje. “Estamos construyendo algo muy original, dos personas frente a frente y llevando la condición humana al extremo. Me siento muy orgullosa de estar dirigiendo a Ana como a Mónica”, expresa Naian.

Oleanna, de David Mamet, dirigida por Naian González Norvind, arranca temporada el lunes 16 de octubre en el Teatro Lucerna.