Abuelo, viejo, anciano o tercera edad... ¿Cuál es término adecuado?

En México celebramos a nuestros ‘abuelitos’ cada 28 de agosto, término coloquial del cual se desatan un sinfín de variantes, diminutivos y derivados. En un principio, se instituyó en todo el país como Día del Anciano, nombre que fue cambiado tiempo después por Día Nacional del Adulto Mayor; no obstante, con la intención de emplear un lenguaje incluyente, en 2020 el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) propuso ajustar la conmemoración a Día Nacional de las Personas Mayores. Entonces, ¿cuál es el nombre adecuado para cada contexto?

Abuelo o abuelito

En primer lugar, debemos señalar que «abuelo», de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se refiere al padre o madre de uno de los padres de una persona. Es decir, si no hay un parentesco familiar, lo adecuado sería evitar el término.

Por otro lado, «abuelito» viene del sufijo diminutivo -ito sobre la palabra «abuelo», la cual denota cariño, en un sentido pragmático. De tal manera que este término solo se debería emplear con cierto criterio a partir de la confianza con la persona, no para referirse a un grupo poblacional.

Viejo o anciano

De acuerdo con la RAE, un «viejo» es una persona de edad avanzada, mientras que un «anciano» es alguien de mucha edad; sin embargo, el primer término podría catalogarse como una ofensa, ya que otra de sus acepciones hace referencia a algo disfuncional o desgastado por su uso. Por otra parte, la palabra anciano se reconoce en el habla popular como una manera de menospreciar actitudes conservadoras o desactualizadas de las personas jóvenes.

En ese sentido, no es recomendable el uso de ninguna de las anteriores para referirse a las personas mayores. Además, la RAE propone evitar eufemismos o diminutos para no generar ambigüedad; en otras palabras, es inadecuado decir «ancianito», «viejito», «viejillo», etc.

Desde la gerontología es importante dejar claro que la vejez y el envejecimiento son conceptos diferentes. Al proceso que inicia desde el nacimiento y termina con la muerte se le conoce como envejecimiento. En ese sentido, la vejez es la última etapa de la vida, de acuerdo con Susana Corona, coordinadora de la licenciatura en Gerontología Social de la UATx.

En cuanto a la “tercera edad” es el término antropológico y psicológico que hace referencia a las últimas décadas de la vida del ser humano, pero su uso es desaconsejable para contextos cotidianos.

Personas adultas mayores

A menudo, los hablantes del español utilizamos palabras como las antes mencionadas en un sentido peyorativo, por esa razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que a las personas mayores de 60 años en países en vías de desarrollo, como en el caso de México, se les llamen simplemente “personas mayores” o “adultos mayores”.

Ser un adulto mayor, según la OMS, es sumar todas las experiencias de la vida y concretar la mayoría de metas familiares, profesionales y sociales, así como iniciar una etapa donde se presentan condiciones de vulnerabilidad física, social y económica, de ahí la importancia de conmemorar el día y reconocer a este sector poblacional.

