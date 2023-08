Hoy es Día del Abuelo; aumenta población de adultos mayores

Desde hace por lo menos dos décadas Tlaxcala registra un crecimiento exponencial de su población de adultos mayores. Conforme pasa el tiempo en el estado hay más personas mayores de 60 años que niños, adolescentes y jóvenes.

Proyecciones hechas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) señalan que para el año 2050 ese sector etario representará aproximadamente el 20 % de los tlaxcaltecas. Actualmente es del 11 % y en 2010 era menor del 6 %, aunque en ese momento se consideraba adultos mayores a las personas a partir de los 65 años.

En los últimos veinte años la pirámide poblacional ha modificado su estructura y registra una tendencia de disminución sustancial de niños, adolescentes y jóvenes, y en contraparte un aumento de los grupos de personas a partir de los 40 años y de adultos mayores.

Eso significa que al transcurrir los años en el estado habrá más adultos mayores, personas que por cuestiones propias de la edad enfrentan cambios corporales por la vejez y discapacidades, padecimientos como la depresión y la vivencia de circunstancias como el abandono familiar, el desempleo y complicaciones para desplazarse.

LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS EN TLAXCALA

Desde diciembre de 2021 en Tlaxcala las personas a partir de los 60 años son consideradas adultos mayores. Hasta antes de reformas a la legislación en ese momento era a partir de los 65.

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 señala que el gobierno estatal enfrenta dos retos: la formulación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de los adultos mayores en un contexto digno y atender las necesidades que demanda una población cada vez más envejecida.

Actualmente el 11 % de la población total de Tlaxcala (unas 149 mil personas) son adultos mayores ; el 54 % son mujeres (80 mil 578) y el 46 % son varones (68 mil 491), eso de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al interior del estado los municipios que concentran la mayor proporción de su población adulta mayor son Ixtenco, con aproximadamente el 10.7 %; San Lucas Tecopilco, con el 10.2 %; y Xaltocan, con el 10.0 %. Mientras que los municipios que concentraron la menor parte de su población adulta mayor fueron San Pablo del Monte, con el 4.7 %; Acuamanala, con el 5.7 %; y Benito Juárez, con el 6.1 %.

EL ESCENARIO QUE ENFRENTAN

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) señala que en Tlaxcala el 80 % de las personas adultas mayores se desarrolla en su núcleo familiar y el 20 % restante es susceptible de ser víctimas de algún tipo de violencia, principalmente económica o patrimonial.

Este sector de la población es considerado un grupo vulnerable ya que en su mayoría vive desempleo, abandono, violaciones a sus derechos, entre más avanza la edad se vuelven más dependientes de otras personas y no todos tienen acceso a una pensión.

Las limitaciones físicas y de salud, propias de la edad, orilla a los adultos mayores de Tlaxcala a emplearse como amas de casa, comerciantes, agricultores y empacadores en centros comerciales, principalmente.

El SEDIF, a través del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y su programa Agencia de Integración Laboral, de enero a la fecha ha vinculado a 21 adultos mayores con centros de trabajo para que sean incluidos laboralmente, en la mayoría de los casos como ayudantes en centros comerciales.

PADECIMIENTOS QUE LOS AQUEJAN

Desde diciembre de 2021 en Tlaxcala las personas a partir de los 60 años son consideradas adultos mayores. César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

De acuerdo con Ivette Alonso Lozada, coordinadora del Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano de la Secretaría de Salud del Estado, hay una serie de padecimientos y patologías por las cuales los adultos mayores acuden a los centros de salud.

Indicó que entre las enfermedades más comunes están las llamadas cardiometabólicas como la diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, sobrepeso y obesidad, y otras como la osteoporosis o la incontinencia urinaria, que se refiere a la pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción (orinar).

A eso sumó que ese sector vive un mayor riesgo de padecer caídas que pueden desembocar en fracturas, ocasionadas por la dificultad que tienen para mantenerse en una posición adecuada estando sentado, acostado o de pie.

La médico habló también de otro padecimiento común en las personas mayores de 60 años: la depresión, que definió como una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas.

El seguimiento y manejo de esta patología está a cargo de personal de psicología, y si se cataloga como depresión mayor es con el psiquiatra. Esa es la principal enfermedad por la que los adultos mayores aceden a los servicios de salud, destacó.

CUIDAR DE NIETOS POR GUSTO

Jorge Luis Hernández Hernández, médico geriatra adscrito al Hospital IMSS-Bienestar de Tlaxcala Anselmo Cervantes Hernández, opinó que los adultos mayores pueden cuidar de sus nietos por gusto o para convivir, pero no como una obligación o responsabilidad, independientemente de que por ello obtengan alguna retribución.

En entrevista, explicó que en ciertos momentos de la vejez el adulto mayor no puede hacerse responsable de cuidar niños porque sus capacidades físicas son diferentes, ya que puede tener alteraciones cognitivas o incapacitantes en la audición o la vista.

“Cuidar de ellos puede tener beneficios porque es una mayor convivencia con la familia y una forma de compartir su tiempo”, expresó.

Sin embargo, consideró que sería benéfico otorgar un tipo de incentivo económico al adulto mayor que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad, ya que normalmente lo hace durante un lapso que podría ser considerado jornada laboral.

Por otro lado, comentó que no todas las personas envejecen a la misma edad, que no es lo mismo la edad cronológica que la edad biológica, eso al explicar que no hay un momento exacto en el que aparezcan ciertas patologías o discapacidades, pues hay quienes llegan a esa etapa sin alguna enfermedad o sin complicaciones en la enfermedad y eso garantiza una mejora en su calidad de vida.





MOVILIDAD LIMITADA

En Tlaxcala la ley establece que los edificios públicos deben garantizar el libre tránsito de personas con algún tipo de discapacidad, y en ese sector deben ser considerados los adultos mayores que enfrentan complicaciones para moverse, quienes a veces se apoyan de muletas, andaderas o bastones para andar.

Pero en la mayor parte del territorio tlaxcalteca no es así y como ejemplo está la capital del estado, el municipio donde residen los tres poderes públicos.

Llegar a las oficinas de Palacio de Gobierno, del Congreso local o del Tribunal Superior de Justicia del Estado puede resultar una odisea para los adultos mayores al momento de subir escalones ante la carencia de rampas o elevadores en esos antiguos edificios.

Las limitaciones también las enfrentan al hacer trámites en la Coordinación Estatal de Registro Civil, en el ayuntamiento de Tlaxcala, en las instalaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y hasta en sitios privados como cafeterías y restaurantes.

A lo anterior se suma la falta de infraestructura urbana que garantice su andar como peatón al momento de cruzar avenidas y hasta un transporte público que los obliga a subir escalones altos y sin pasamanos.

PROGRAMAS SOCIALES PARA ESE SECTOR

A nivel entidad el Sistema Estatal DIF, a través de los departamentos de Atención a Población en Situación de Vulnerabilidad y de Fomento a Salud, ejecuta diversos programas y acciones dirigidos a las personas adultas mayores.

Uno de ellos es “Atención Integral al Adulto Mayor en Situación de Vulnerabilidad”, que da asistencia a este sector que, por su condición de carencias sociales, requiera de protección a sus derechos o reincorporación digna, respetuosa y armónica al núcleo familiar o comunitario, mediante la intervención de un equipo multidisciplinario de profesionales (trabajador social, psicólogo y asesor jurídico).





Además, en los municipios los sistemas DIF cuentan con un módulo de primera Atención a Personas Adultas Mayores con los mismos fines a nivel estatal.

Cuando es determinado que hay necesidad y el adulto mayor requiere de algún apoyo en especie, es canalizado para recibir una despensa emergente por única ocasión, medicamento, material de cirugía o curación, medicamento de eritropoyetina contra la insuficiencia renal crónica y despensa fija por ese padecimiento.

Además, es canalizado para estudios especializados, para consultas gerontológicas y geriátricas a los que están en situación de vulnerabilidad y también otorga lentes para vista cansada.

Desde la Casa de Día para el Adulto Mayor, ubicada en Apetatitlán, el SEDIF brinda a ese sector actividades culturales, literarias, deportivas, de capacitación, servicios de terapia ocupacional, atención geriátrica, gerontológica, asesoría legal y psicológica, entre otros. Otras actividades tiene que ver con campamentos, activación física y visitas a museos.

VINCULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

El SEDIF mantiene vigentes convenios de colaboración con dos albergues. Uno de ellos es “Edad de Oro de los Abuelos de San Judas Tadeo A.C.”, para hombres y mujeres, ubicado en Españita, y el otro es el “Centro de Capacitación Luis Munive y Escobar para mujeres”, ubicado en Ocotlán, Tlaxcala.

Esos convenios permiten que los adultos mayores que son atendidos en esas instituciones tengan un seguimiento médico, acceso a consultas en el Hospital General de Tlaxcala que incluye el servicio con ortopedistas, neurólogos, gastroenterólogos, médicos internistas, psiquiatría y la curación de heridas y estomas.

INAPAM surgió para hacer frente al abandono

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un órgano encargado de promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, brindándoles empleo, ocupación, retribuciones, asistencia y las oportunidades necesarias para que alcancen niveles de bienestar y alta calidad de vida, reduciendo las desigualdades extremas y las inequidades de género.





En 1979 surgió para hacer frente al abandono que padecen los adultos mayores -antes era llamado Instituto Nacional de la Senectud (INSEN)-, y surgió con el propósito de ayudar y orientar a las personas de la tercera edad, así como de crear conciencia entre la sociedad acerca de la importancia de atender a este grupo poblacional que muestra un rápido incremento no solo a nivel nacional, sino mundial.

El Inapam ofrece a todas las personas a partir de los 60 años el derecho de tramitar una la tarjeta que les otorga varios beneficios, como descuentos en diversos ramos, desde comida, ropa, transporte público, asesoría y hasta servicios legales.

80 por ciento las personas adultas mayores se desarrolla en su núcleo familiar y el 20 % restante es susceptible de ser víctimas de algún tipo de violencia, según el SEDIF.

Proyecciones hechas por Conapo señalan que para el año 2050 ese sector etario representará aproximadamente el 20 por ciento de los tlaxcaltecas.