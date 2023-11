Acercan Testigos de Jehová artículos digitales para contribuir a la salud mental

En Tlaxcala los Testigos de Jehová acercan diversos artículos digitales para contribuir a la salud mental de su comunidad, esto mediante su sitio oficial jw.org.

Los Testigos de Jehová ofrecen información y ayuda práctica basada en la Biblia para hombres, mujeres y jóvenes que viven con esta clase de trastornos, a través de artículos y recursos interactivos.

Al respecto, Humberto Contreras, portavoz local de los Testigos de Jehová, defendió que los artículos y recursos de jw.org pueden ser esa luz que guía a través de un túnel oscuro. “El mensaje bíblico es un mensaje de esperanza, y sabemos que la Biblia y demás recursos que allí se encuentran tendrán un efecto calmante y reparador en las personas”.

Expuso que entre los artículos disponibles en jw.org se encuentra la revista “La salud mental: La ayuda que da la Biblia”, que contiene varios artículos con consejos prácticos y pensamientos alentadores, como los siguientes: La salud mental está en crisis; La oración; El consuelo de las Escrituras; Los buenos consejos de la Biblia; ¿Cómo podemos ayudar a quienes sufren un problema de salud mental?; Dios nos promete salud mental perfecta.

Luego, mencionó que en jw.org los tlaxcaltecas pueden consultar artículos dirigidos a los jóvenes, incluso contienen textos bíblicos animadores, por ejemplo “Adolescentes con depresión. Causas y ayudas”; “¿Qué hago si estoy deprimido?”, “Borra la tristeza”.

Asimismo, explicó que el artículo “El consuelo de las Escrituras” presentan información que ayuda a quienes tienen que combatir patrones de pensamientos negativos. Además, resalta el tiempo en el que el dolor emocional será algo del pasado; también destaca algunas maneras prácticas en las que la Biblia puede dar alivio a quienes sufren de depresión, ansiedad y otros sentimientos de tristeza.

Humberto Contreras abundó que el artículo “Los buenos consejos de la Biblia” aclara que aunque no es un libro de medicina, ofrece consejos muy útiles. Reconoce que, en ocasiones, las personas necesitan buscar ayuda profesional; también explica la importancia de tener hábitos saludables de alimentación, de hacer ejercicio regularmente y de aceptar con gusto la ayuda de otros.

“Leer la Biblia todos los días con mi esposa me ayuda mucho. Así empiezo cada mañana con ideas positivas que me motivan. He notado que, en los días que peor me siento, siempre hay un versículo que me llega al corazón”, compartió Peter, quien vive con depresión.