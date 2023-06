[Actualización] Abandonan jóvenes las labores agrícolas: Inegi

Conforme pasan los años, la empleabilidad en las labores del campo deja de ser una opción para jóvenes y mujeres de Tlaxcala, pues en los últimos 15 años ha disminuido la participación de ambos grupos de población en ese tipo de actividad.

De acuerdo con datos oficiales, en Tlaxcala 363 mil 286 personas laboraron en actividades agropecuarias o forestales, y de ese total 282 mil 563 fueron hombres (77.8 %) y 80 mil 723 fueron mujeres (22.2 %).

Sin embargo, en 2007, según el censo agropecuario más reciente hecho por el Inegi, la participación de las mujeres era del 26 %, por lo que en comparación con 2022 su involucramiento en labores agropecuarias y del campo bajó casi en cuatro puntos porcentuales.

LAS EDADES

En el caso de las edades, revela un panorama de desinterés por parte de los jóvenes, pues de los productores responsables de las tierras en 2022 el grupo mayoritario es de personas de entre 45 a 64 años, con el 46.7 %, seguido de quienes tienen más de 65 años con un 36.5 % y al final está el de 18 a 45 años con un 16.7 %.

En cuanto a la escolaridad de los productores el Inegi establece que el grado de estudios ha incrementado, en comparación con los datos recabados en 2007, pues aunque predomina el nivel primaria, en 15 años tuvo un aumento al pasar del 53.1 % a 45.6%; y en el caso de Secundaria también creció el número de personas con esa escolaridad, pues en 2007 era de 16 % y el año pasado fue de 28.1 %.

Con respecto a bachillerato o preparatoria pasó de 4.4 % a 9.6 %, de licenciatura o posgrado en 2007 fue de 5.2 % y en 2022 fue reportado 9.7 %; sin embargo, el 6.5 % de los campesinos dijo no tener a la fecha ningún tipo de estudios, pero es una cifra menor a la del censo anterior, que fue 20.6 %.

Por otro lado, las estadísticas señalan que el total de mano de obra del campo estuvo compuesta, en primera instancia, de 160 mil 471 familiares, de 12 mil 237 personas dependientes pero que son remuneradas, de 55 mil 287 productores que participaron activamente en las labores productivas y de 135 mil 291 jornaleros (puestos de trabajo).

PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTÓ EL AGRO

El Inegi precisa que en Tlaxcala los campesinos pusieron pausa a la siembra por distintos motivos, y el problema más común que detectaron que afectó a su producción y productividad fue el elevado costo de los insumos y de los servicios, eso en el 89.3% de los casos.

Después fueron los factores climáticos (88.8 %), la inseguridad (49.7 %), la baja de los precios de sus mercancías y la misma disminución de sus ventas, que fue generado por la pandemia por Covid-19 (44.4 %), la pérdida de fertilidad del suelo (34.6 %) y factores bilógicos (25.2).

En Tlaxcala no todos los campesinos cuentan con un seguro que amortice sus pérdidas al enfrentar ese tipo de problemáticas, pero el censo señala que hubo un incremento en el número de unidades de producción agropecuaria con crédito y seguro.

Y mientras que en 2007 el número de unidades con crédito fue de 803, en 2022 llegó a mil 633, un aumento de 103.4 % y una tasa de crecimiento anual de 4.8 %. Sobre el seguro para la actividad agropecuaria y forestal solo 374 unidades de producción tuvieron acceso a él en 2022.

AUMENTA SUPERFICIE AGRÍCOLA

En 15 años, el campo tlaxcalteca registró un incremento en su superficie de uso agrícola, pues en 2007 la entidad tenía 205 mil 615 hectáreas y para 2022 aumentó a 234 mil 486 hectáreas, que significa el 58 % de todo el territorio de la entidad (399 mil 663 hectáreas).

Esa superficie (de uso agrícola) se refiere al terreno que puede ser usado para cualquier labor agrícola, aunque no precisamente haya sido usado para ese fin el año pasado.

El Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelado ayer por el coordinador estatal Carlos Manuel Lozano García, señala que en ese año en Tlaxcala habían 90 mil 528 unidades de producción agropecuaria (conformada por uno o más terrenos en un mismo municipio bajo la administración de un mismo productor), que juntas ascendían a 234 mil 486 hectáreas de superficie agrícola.

Del total de las unidades, 85 mil 69 (228 mil 360 fueron hectáreas de superficie agrícola) estuvieron activas de octubre de 2021 a septiembre de 2022, en cuyos terrenos fueron realizadas actividades agropecuarias.

Las otras cinco mil 459, con seis mil 126 hectáreas de superficie agrícola, quedaron sin actividad agropecuaria, al permanecer en descanso en ese lapso, pero que al menos en los últimos cinco años sí fueron usadas para el cultivo.

Con relación a los terrenos activos que son 228 mil 360 hectáreas, 223 mil 778 fueron sembradas y cuatro mil 583 no, y de esas últimas, tres mil 213 eran superficie en descanso y el resto, mil 370 hectáreas, superficie no sembrada por mal temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero o apoyos o porque no hubo quien la sembrara, entre otras causas.

La superficie promedio por unidad de producción activa es de 2.7 hectáreas. En 2007 fue de 2.9 hectáreas.

TRACTORES

El parque vehicular de tractores propios incrementó un 170.9 %, al pasar de dos mil 765 máquinas en 2007 a siete mil 491 en la actualidad.