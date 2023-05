Se suman cebaderos del estado a protesta en Apan, Hidalgo

Cebaderos de Calpulalpan, Tlaxcala, se unieron a la manifestación en contra del aumento al precio de la semilla de cebada y el bajo costo al tonelaje de cosecha, esto por parte de las empresas productoras de cerveza Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken y Grupo Modelo.

La protesta inició el pasado martes, en la localidad de Acopinalco, municipio de Apan, Hidalgo y, a ella, se unieron los cebaderos de Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo, además, productores del bajío que engloba a los estados de Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y Michoacán.

A decir de los de Tlaxcala, quien encabeza el movimiento es el presidente de la Unión Nacional de Cebaderos, Ricardo Canales del Razo y, por parte de la entidad tlaxcalteca es Clemente García, pero todavía no llegan a un buen acuerdo.

Los campesinos puntualizaron que su molestia es porque ambas factorías pretenden vender la semilla en 14 mil 700 pesos la tonelada cuando el año pasado la cotizaron en 10 mil 700 pesos, es decir, registró un incremento de cuatro mil pesos de un solo golpe.

No solo eso, también dijeron que pretenden abaratar el precio de la cebada a la compra, pues el año pasado pagaron por ella ocho mil 500 pesos la tonelada y este año pretenden adquirirla por siete mil 900 pesos, como pagaron la cosecha del bajío, en abril pasado.

Los campesinos recordaron que la condicionante de las empresas es que los campesinos deben comprar las semillas a las propias marcas, para que estas a su vez les adquieran la cosecha local.

“Imagínese si no les compramos la semilla no nos compran la cosecha ¿Qué le hacemos?... lo peor de todo es que Heineken y Grupo Modelo no se ponen a pensar que el campo está muy golpeado, los insumos muy caros, desde el fertilizante, el diésel y la semilla”, sentenció Miguel Sicilia Hernández, uno de los productores afectados de Calpulalpan.

Entrevistado vía telefónica, puntualizó que a las cerveceras no les incomoda la manifestación concretada frente a la empresa ubicada en Hidalgo, pues rumoran adquirieron toneladas de semilla en Estados Unidos de América, cuando el precio del dólar estuvo a la baja y tienen las bodegas llenas.

Resaltó que son alrededor de 50 productores de Calpulalpan, Tlaxcala, quienes se sumaron a la protesta, algunos con su maquinaria agrícola, otros a pie, pero con el mismo objetivo, mejorar los precios del producto.

Dijo que esperan mantenerse ahí hasta lograr un acuerdo favorable para ambas partes, pues comúnmente los campesinos se aburren y abandonan el plantón, lo cual es precisamente la intención de las factorías.

50 productores tlaxcaltecas se sumaron a la manifestación.





7 mil 900 pesos pretenden pagar la cosecha local.