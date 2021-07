Adeuda el TSJE más de 5 mdp en laudos: Fernando Bernal

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fernando Bernal Salazar, informó que tienen en proceso de término tres laudos laborales que en conjunto suman más de cinco millones de pesos, que tienen que liquidar de forma inmediata.

En entrevista el jurista comentó que en estos asuntos existe amenaza de embargo de bienes y cuentas bancarias, por lo que están en proceso de negociación para poder liquidarlo y evitar afectaciones al patrimonio del Poder Judicial.

Bernal Salazar sostuvo que la institución no se niega a pagar los pendientes laborales, pero dijo, no cuentan con el recurso suficiente para solventarlo ya se pagaron algunos, ahorita tenemos tres laudos bastantes considerables y no nos negamos a pagarlos, solo que no tenemos dinero.

Explicó que buscarán alcanzar un acuerdo con los demandantes, que nos den un plazo para poder solventar el pago que tenemos pendientes a fin de obtener los recursos suficientes para dar cumplimiento a las sentencias condenatorias.

El magistrado refirió que no solicitarán una ampliación presupuestal al Congreso local, debido a que lo han hecho en ocasiones pasadas y no han tenido una respuesta positiva, por lo que tendrán que hacer ahorros y ajustes al ejercicio de recursos para pagar los pendientes laborales.

Detalló que ya han pagado un promedio de ocho asuntos, el que mayores recursos implicó más de dos millones de pesos, que fueron cubiertos en pagos -refirió.

