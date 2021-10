Admite Arturo Morales su derrota en elección de la Sección 31 del SNTE

Arturo Morales Juárez, candidato a dirigente de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), admitió su derrota en las urnas, a menos de 24 horas de concluir la jornada comicial.

Mediante un comunicado, el abanderado de la Planilla Lealtad, agradeció a los más de siete mil 500 agremiados que se decantaron su proyecto, pero que no fueron suficientes para obtener el triunfo.

Lamentablemente los números no nos favorecieron por tan solo 957 votos, sin embargo, el resultado tan cerrado nos motiva a seguir trabajando por nuestra organización sindical y sobre todo por Tlaxcala. En Lealtad siempre hemos creído que la polarización no es la vía de construcción de acuerdos ni de un futuro mejor para nuestro sindicato y esperamos, de corazón, que las viejas prácticas de quienes han lastimado tanto a nuestra organización en verdad no regresen, que sea un cambio de fondo y no únicamente de forma,dice el comunicado.

Arturo Morales calificó como histórica la jornada de votación y ejemplo a nivel nacional, además agradeció a los medios de comunicación que le abrieron espacios para hacer llegar su proyecto.

A pesar del resultado me siento muy contento por tantas muestras de cariño, agradecido por haber caminado a mi lado, por haber transmitido nuestro mensaje, por todo el tiempo que invirtieron en este proceso sindical.

Y agrega que es tiempo de que el sindicato se agrupe y de exigir a la nueva dirigencia todo lo que por derecho les corresponde a cada uno de los agremiados, además de demandar resultados, transparencia y beneficio parejo para todas y todos.

