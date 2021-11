Alumnos tlaxcaltecas representan a EE. UU. y Reino Unido, en el Modelo de las Naciones Unidas

Los alumnos Anette Michel Sandoval Mimientzi y César Leonardo Ramírez Cahuantzi, alumnos de la secundaria técnica No. 4, de Chiautempan, representaron en un debate en inglés a las delegaciones de Reino Unido y Estados Unidos de América (EE. UU.), respectivamente, con el tema “Actions of the G20 Members on the Paris Agreement”, en el Modelo de las Naciones Unidas organizado por el Tecnológico de Monterrey, campus Puebla los 4, 5 y 6 de noviembre de forma virtual.

Ahí, los estudiantes aportaron sus conocimientos en torno a los debates de temas relevantes como el cambio climático, además de que esta participación, que fue totalmente en inglés, les ayudará a contextualizarse y mejorar su idioma.

En entrevista, los participantes coincidieron en que esta es una oportunidad sin precedente para saber del mundo, además de que pueden conocer de temas diversos y después de conocer el programa de las Naciones Unidas aplicarlo en su escuela.

Por otro lado, Maribel Flores Vázquez, docente de ciencias de la institución, explicó que cada año participan en este foro, siendo este el sexto año consecutivo en que lo hacen y el primero de la técnica, donde llevan delegados tlaxcaltecas al modelo de las Naciones Unidas.

Enfatizó que el Tecnológico de Monterrey invita a participar a las escuelas y ser parte del modelo, además de dar recomendaciones sobre los temas mundiales que se llevan a cabo y, una vez invitados, en la escuela seleccionan, a través de un comité de maestros de inglés, a los alumnos que mejor nivel tienen y que su desempeño es excelente.

Posteriormente, añadió que después son los alumnos los que deciden si participan o no, para después capacitarlos y que visualicen el modelo, aprendan el debate y modelo de las Naciones Unidas y la representación,y lo bonito de este debate es que las soluciones a las que realmente llegan de verdad se mandarán a la Organización por ser un modelo reconocido.

Relató que hace un año acudieron a Montreal, Canadá, con el modelo, pero por pandemia en esta ocasión es virtual y hay alumnos de todo el mundo, pues es un modelo internacional. Manifestó que en esta ocasión a los estudiantes les tocó representar a esos dos países por que las Naciones Unidas son delegados que representan a un país y solo una persona puede representar a México, lo cual ya había hecho otro estudiante.

También participaron los alumnos: Nohemí Carolina, Reynoso, Héctor Ramses Lima y Yhanik Yhoalibeth Mora, del Colegio de Bachilleres de Xaloxtoc y Paulina Parada del plantel 17, de Cuapiaxtla.

