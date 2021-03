Aﬁna ITE detalles para los Consejos Distritales

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) afina los últimos detalles para la instalación de los 15 consejos distritales que estarán operando en el actual proceso electoral, para que cuenten con las condiciones técnicas y estructurales para desarrollar la función que les corresponde.

En entrevista, el consejero electoral, Norberto Sánchez Briones, detalló que ya tienen definidas 14 sedes, y solo han presentado algunas dificultades para definir el espacio del consejo que operará en el distrito VI con cabecera en Ixtacuixtla a causa de la pandemia.

Explicó que el principal inconveniente ha sido por temas administrativos, pues los espacios que son contratados para ser las sedes de los consejos deben facturar por arrendamiento, para evitar observaciones por el Órgano de Fiscalización Superior, no obstante, algunos espacios no cuentan con este servicio de ahí el retraso para la definición de las sedes.

Y es que debido a las condiciones extraordinarias que atraviesa la entidad, los sedes de los consejos deben ser más amplias para cumplir con las especificaciones de sana distancia, así como contar con ventilación adecuada ya que hay un mayor número de representantes de partidos políticos, un espacio para bodega que pueda ser cancelado para el resguardo de los paquetes.

Reconoció que estas especificaciones, les han generado algunas complicaciones para habilitar los espacios necesarios, aunque, aseguró que cumplirán en tiempo y forma con la instalación de los consejos.

Con relación al tema presupuestal, informó que contarán con los recursos suficientes para la instalación de los consejos distritales, no así para los municipales, debido a que no tienen el presupuesto suficiente, por lo que ya valoran algunas opciones.

Añadió que a la fecha no tiene respuesta sobre la ampliación presupuestal solicitada al Poder Ejecutivo, por lo que han valorado que sean escuelas las que funcionen como sedes para habilitar estos espacios, sin embargo, fue claro que no serían las condiciones ideales y que no cuentan con las especificaciones estructurales para montar estos espacios.

Para el actual proceso electoral, instalarán en Tlaxcala 15 consejos distritales y 60 municipales.

