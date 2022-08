Anuncia Presidente unidad especializada en cardiología para Tlaxcala

Al revelar que es testigo de la importancia de contar con médicos especializados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción en Tlaxcala de una unidad especializada en cardiología, para atender este tipo de padecimientos que representan la primera causa de muerte en México.

Refirió que contar con una unidad especializada de este tipo permitirá que los tlaxcaltecas no tengan la necesidad de ser llevados a Puebla o la Ciudad de México.

En el caso del Hospital General de Huamantla, ofreció que su gobierno adquirirá un tomógrafo, con el cual no cuenta y es muy necesario para su labor.

El proyecto para la construcción del nuevo hospital de especialidades en Huamantla, contempla un predio de cinco hectáreas y una inversión aproximada de 700 millones de pesos.

“Llegué a urgencias a las dos de la mañana y ese medicamento que tienen ahí me lo aplicaron y abrió un poco la arteria; eran tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infartos saben de lo que estoy hablando y por esa intervención a tiempo me salvaron”, expresó en su visita a Huamantla.

En Tlaxcala, López Obrador asumió el compromiso de que la entidad tenga una unidad especializada de hemodinamia, un tomógrafo y mejorar el sueldo de las y los trabajadores.

“Juntos estamos fortaleciendo este sistema, voy a regresar a Tlaxcala, voy a estar evaluando hasta que lleguemos al 100 en todo, tenemos 90 por ciento de abasto de medicamentos. Nos vamos a sentir muy orgullosos de decir que tenemos un sistema de salud de los mejores del mundo”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México





