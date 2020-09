Apostará Tlaxcala a la inversión de obra pública y sector privado: Mena Rodríguez

En próximas semanas anunciaremos proyectos de inversión en obra pública superiores a los realizados al momento, así como inversiones del sector privado altamente generadores del empleo aun en plena pandemia, anunció esta noche Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala.

Hoy, al conmemorar el 210 aniversario de la Independencia de México que debido a la pandemia por Covid-19 se llevó a cabo sin el tradicional grito de Independencia y la verbena popular, destacó el acuerdo del Gobierno del Estado con el Instituto Politécnico Nacional para que el próximo año inicie operaciones en Tlaxcala un campus con carreras de alta especialización vinculadas a las demandas de sectores económicos e industriales, que es el potencial de Tlaxcala.

Desde Palacio de Gobierno, donde ofreció su mensaje, pidió a los tlaxcaltecas confiar en que Tlaxcala será referente en la contención de los contagios contra ese nuevo coronavirus y en enfrentar la crisis económica.

"Daremos resultados positivos a favor de los tlaxcaltecas, estaremos a la altura de nuestra historia aun sin grito tradicional de septiembre", dijo.

Al mencionar que esta fue una conmemoración distinta a la de años anteriores, y que para evitar concentraciones de personas fueron suspendidas las actividades tradicionales, habló sobre las estrategias implementadas por la administración que encabeza para enfrentar la pandemia de esa nueva enfermedad.

Además de la pronta aplicación de las medidas sanitarias, Mena Rodríguez resaltó los apoyos económicos entregados que permitieron conservar más de seis mil fuentes laborales y se ha protegido el ingreso de miles de familias tlaxcaltecas.

"Tlaxcala se ubica a nivel nacional como el estado que menor empleo ha perdido durante la pandemia; ya en marzo de este año la entidad alcanzó crecimiento y, de acuerdo con cifras del IMSS al cierre de agosto, la entidad creció nuevamente en este rubro”, dijo.

Por otro lado pidió la ciudadanía no relajar las medidas sanitarias pues sí bien claxcala se ubica en el amarillo del semáforo epidemiológico, el riesgo de contagio no ha disminuido, y recomendó el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial y mantenerla sana distancia.

Lo anterior, al mencionar que al momento me dijo no hay medicina o vacuna contra el virus, por lo que la población debe asumir que la vida es así, y que es necesario reforzar las medidas de cuidado como usar cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, no tocarse los ojos, la nariz ni la boca y mantener la sana distancia.

Finalmente, el mandatario estatal reconoció la labor que al momento ha realizado el personal de salud, quienes están en la primera línea de batalla contradice nuevo virus.

