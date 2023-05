Aumento a basificados del "7 de Mayo", hasta que haya dirigencia

Hasta este momento no hemos otorgado el aumento salarial a los trabajadores basificados pertenecientes al sindicato “7 de Mayo”, pues al no existir una dirigencia como tal, no hay una figura con la cual negociar ni acordar, manifestó el presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, Vicente Morales Pérez.

En entrevista, dijo que aunque en estos meses ya debería otorgarse y pactarse el aumento salarial, al estar acéfala la dirigencia de ese sindicato no han podido llegar a ningún acuerdo, de ahí que están a la espera de que algún grupo obtenga la toma de nota.

En este sentido, puntualizó que, de ser necesario, aplicarán la misma política que el año pasado, que es homologarla a lo otorgado por los demás Poderes, con lo cual estarían cumpliendo con ese aumento.

“El problema es que no podemos negociar ni firmar el aumento si no existe una dirigencia, y eso no es culpa nuestra, sino de los pleitos al interior de esa organización sindical”, subrayó.

Eso sí, aceptó que si logran arreglar el problema de su dirigencia antes de que culminen los tiempos, el Congreso del Estado está en la mejor disposición para negociar y alcanzar acuerdos con los trabajadores.

Finalmente, señaló que hasta el momento los trabajadores afiliados al “7 de Mayo” laboran sin ninguna eventualidad, esto a pesar de que carecen de una representación, además de que sus pagos quincenales están garantizados.

EL APUNTE

Más de 130 trabajadores del Congreso local son sindicalizados.