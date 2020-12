Austera, pero sí habrá cena de ﬁn de año

A pesar de que será austera, la mayoría de tlaxcaltecas sí tendrá cena de fin de año que vivirá en números reducidos y sin salir de casa para prevenir contagios de Covid-19.

Cada año, las familias se organizan para cenar en la víspera del año nuevo y esperan las 12 campanadas para pedir deseos o fijarse propósitos para el próximo año, pero en esta ocasión, los alimentos se limitarán para los más cercanos.

Lo anterior, las familias vieron reducidos sus ingresos económico por despidos en el trabajo, gastos funerarios por el fallecimiento de familiares o simplemente porque las ventas en su negocio se vieron mermadas.

En un sondeo efectuado por este Diario, se cuestionó a los tlaxcaltecas, ¿Qué cenarán este 31 de diciembre, ¿Quedaron muy gastados con la Navidad? y ¿De cuánto disponen para comprar alimentos?

-De acuerdo con Modesta Torres, originaria de Santa Cruz Tlaxcala, “nuestra cena de fin de año será estrictamente familiar, nos reuniremos solo con nuestros hijos para no perder la tradición, aunque eso sí, será austera pues los ingresos se vieron reducidos por la pandemia, así que no sabemos que vamos a comprar, seguramente los que nos alcance, pero que estemos bien de salud”.

Por su parte, Esperanza Conde, habitante de Contla, señaló que “a nosotros no nos golpeó la pandemia en términos de salud o defunciones, pero tampoco tuvimos ingresos buenos, se redujeron considerablemente, por lo que celebraremos juntos comiendo pozole, tostadas y carnitas”.

En tanto, María Juana Romano, originaria de Chiautempan, dijo que “acordamos no salir de casa, ya que estamos muy preocupados por el aumento de los contagios ya que la gente no se cuida, decidimos cenar lo tradicional, pavo, pero en familia y en casa”.

Aurelia Ávila, otra habitante del municipio sarapero, compartió que “la verdad no tenemos una cantidad específica para la cena, pero lo que es un hecho es que nos afectó la pandemia, así que todavía no sabemos qué vamos a cenar, pero lo que es un hecho es que no saldremos a ningún sitio”.

Por último, María del Carmen Morales, también de la cuna del sarape, expresó que, como comerciante ambulante, si le afectó mucho la pandemia, “pero nos cooperamos entre familia y nos alcanzará para cocinar mixiotes de pollo, esperamos recibir el año nuevo en familia”.





