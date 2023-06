Avanza ITE con sentencia por amonestación pública

Debido a que no existe una fecha fatal para dar por concluida la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) respecto del acuerdo del ITE de amonestar públicamente a la organización ciudadana “Unificación y Evolución”, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ya trabaja en la reposición de procedimiento, indicó el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE, Alfonso Aldave Aguilar.

En entrevista, dijo que, una vez realizado el proceso, a lo más en una semana estarán emitiendo ya un acuerdo de admisión para continuar a la siguiente etapa donde los dejó el Tribunal y después emplazar nuevamente a la organización para otorgarle sus derechos de audiencia y conteste lo que en derecho corresponde, para que una vez realizado puedan emitir una nueva resolución, pero primero elaborar un proyecto y después ponerlo ante el Consejo.

En este sentido, puntualizó que esta resolución no cambiaría en nada la negativa de registro como partido político, pues son situaciones completamente distintas, y es que esa negativa fue por dos situaciones, que son dictamen de fiscalización y del otorgamiento o no de registro, pero no es suficiente para modificar el dictamen del otorgamiento o negación, solo sería enfocado al tema de la amonestación.

Es algo enredado, eso no quiere decir que no lo pueda tomar en consideración el Tribunal Electoral, pero no sería determinante para modificar el acuerdo o revocarlo, es un procedimiento aparte que seguimos por violaciones a la normativa electoral que no impactan directamente al proceso de búsqueda de registro como partido, solo es sancionar o no a cualquier organización o incluso ciudadanos, aclaró.

NO HAY FECHA FATAL





De acuerdo con el consejero electoral, no tienen una fecha en específico, aunque sí existen plazos establecidos en la ley, la cual establece que una vez emitido el acuerdo de admisión tienen hasta 40 días para desahogar el procedimiento, pero no buscan agotarlo, porque la misma ley establece que pueden duplicarlos, y después otros para proyectar resolución.

Puntualizó que será a más tardar en julio cuando lo estarán resolviendo, aunque si pudieran antes, mejor, pues la sentencia dice que una vez emitida una resolución se informe, pero no establece un plazo en específico.

CONFÍA ITE EN NUEVA RESOLUCIÓN

Por otro lado, señaló que esta nueva resolución está a expensas de que pueda ser recurrida nuevamente en el TET o con los subsecuentes órganos jurisdiccionales, en este caso la sala regional o superior, pues tienen su derecho los interesados, aunque no tiene vinculación con el tema de la conformación como partido, pues eso se presenta en un procedimiento aparte.

Eso sí, manifestó que existe confianza en que este nuevo proyecto de resolución ya no sea impugnando, pues la resolución no fue refutada, sino una etapa del procedimiento que realiza la unidad técnica de lo contencioso electoral, y que en un momento no dio la garantía de audiencia de algunas investigaciones que continuó realizando y eso afectó el procedimiento.

Alfonso Aldave puntualizó que esta resolución no cambiaría en nada la negativa de registro como partido político de la organización ciudadana “Unificación y Evolución”, pues son situaciones completamente distintas.