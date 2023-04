Niega ITE registro a “Sociedad independiente sí”

Por no cumplir con varios aspectos de la organización de sus asambleas estatal y municipales, así como buscar cambiar su denominación a “Alianza patriótica por la 4T”, no aprobar sus documentos básicos y no nombrar a personas delegadas, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) negó el registro como partido político a la organización ciudadana “Sociedad independiente sí”.

Con lo anterior, ninguna de las cinco organizaciones ciudadanas que llegaron a la última instancia para conformarse como partido político cumplió con lo establecido en la ley en la materia, sin embargo, algunas de las que les fue negado el registro ya preparan sus impugnaciones ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala.

De acuerdo con el dictamen, la organización realizó un total de 48 asambleas, sin embargo, en las de Atlangatepec, Calpulalpan, Hueyotlipan, Tepetitla, Santa Cruz Tlaxcala, Terrenate, Tetla, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Zitlaltepec, Tzompantepec, Xaloztoc, San José Teacalco y San Jerónimo Zacualpan no designó a personas nombradas como delegadas propietarias y/o suplentes que representen al menos el 5 % del padrón de afiliados.

Aunado a ello, existe la falta de nombramiento del porcentaje de delegados requerido en 13 de ellas, los documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos) que fueron aprobados durante las asambleas municipales, de su denominación y contenido se desprende que se encuentran a nombre de “Alianza Patriótica por la 4T”, lo que no corresponde con el nombre de la organización y, además, en 22 de ellas se presentó el último supuesto enunciado anteriormente.

Además, el documento aprobado por el Instituto señala que a la asamblea local constitutiva no asistieron las delegadas o delegados de por lo menos las dos terceras partes de los municipios o distritos locales del estado, pues solo contó con 11 asambleas municipales celebradas, lo que no representó las dos terceras partes de los municipios de la entidad, además de no haber aprobado los documentos básicos y la integración del comité municipal.

Del contenido del dictamen de la Comisión, se desprende que de la revisión del acta de asamblea estatal respectiva no aprobó los documentos básicos; además, no acreditó la invalidez de dos asambleas municipales de Calpulalpan y Tlaxco, por no haber nombrado a las personas delegadas que representen al menos el 5 % del padrón de afiliados municipal.

En consecuencia, menciona que la organización realizó, entre el dos de mayo al 20 de julio de 2022, un total de 11 asambleas municipales válidas con la presencia de al menos el 0.26 % del padrón electoral del municipio, lo que representa una cantidad menor a las dos terceras partes de los municipios de la entidad y fue acreditada la invalidez de la asamblea estatal constitutiva por no haber aprobado documentos básicos.

LA MULTAN CON MÁS DE $100 MIL

Por diversas anomalías, el pleno del ITE aprobó, por unanimidad de votos, el dictamen consolidado de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización respecto de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos correspondientes a la organización ciudadana “Sociedad independiente sí”, presentados de enero de 2022 a enero de 2023, por lo cual impuso una multa de 100 mil 808 pesos y una amonestación pública.

De acuerdo con el documento, la organización presentó de manera extemporánea el informe sobre el origen y destino de sus recursos, correspondiente al mes de diciembre de 2022; no presentó los informes sobre el origen y destino de sus recursos correspondientes a agosto y octubre de 2022; no aperturó la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos y no registró las aportaciones en especie a valor de mercado.

Aunado a lo anterior, también no exhibió la documentación justificativa debidamente requisitada, tales como contratos, cotizaciones, documentación con requisitos fiscales, al igual que no acreditó la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que recibió como aportaciones en especie; no reportó los egresos observados durante las asambleas celebradas y no desahogadas derivado de la compulsa por parte de la referida Dirección.

Además, recibió aportaciones no permitidas, por lo que causa una violación al artículo 30 de los Lineamientos de Fiscalización en relación al artículo 90, fracción I, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, además de incumplir a los requerimientos hechos dentro de los Acuerdos ITE-CG 20/2022, ITE-CG 29/2022 e ITE-CG 38/2022, respecto a la constitución como Asociación Civil, Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y apertura de cuenta bancaria.

DATO:

Por lo anterior y al no haber alcanzado su registro como partido político, el ITE dará vista a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado a efecto de que proceda a la ejecución de su cobro conforme a la legislación aplicable.