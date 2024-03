Cada vez más mujeres toman el volante de tractocamiones; Nancy es una de ellas

Originaria del estado de Veracruz y con más de 20 años de residencia en Calpulalpan, Nancy Victoria Cornejo Manzanilla, de 35 años de edad, recorre a diario un promedio de 250 kilómetros manejando un tractocamión para poder llevar el sustento a sus tres hijos, quienes están bajo el cuidado de su abuela.

Ya que le apasiona este trabajo, para Nancy no es imposible operar un tractocamión con más de 25 toneladas de carga, lo cual en el pasado sólo era realizado por hombres, pero en la actualidad es su fuente de ingresos para el sostén de sus hijos, que viven y estudian en Calpulalpan.

Entrevistada por El Sol de Tlaxcala, Nancy Victoria comentó que le enseñaron a conducir camiones de carga a los 16 años de edad, pero no podía obtener su licencia de conducir hasta alcanzar los 21 años, de ahí que concluyó sus estudios y hace un año y medio comenzó a trabajar como operadora de tractocamión de manera formal.

Detalló que labora en una empresa ubicada en Celaya, Guanajuato, donde es un poco difícil la inclusión de la mujer en este oficio a pesar de la época actual, sobre todo por el machismo que aún existe.

Afirmó que nos quieren limitar y esto me ha ocasionado problemas, porque entre los mismos compañeros hay misoginia, de que tú no porque tu lugar está en casa y hay que luchar con todo eso, pero yo sigo adelante, pues tenemos las mismas capacidades y si ellos pueden nosotras también, solo hay que tener amor al oficio.

Explicó que por el momento no realiza viajes largos, pues hace cinco viajes al día de 50 kilómetros cada uno, por lo que maneja un promedio de 250 kilómetros diarios, con un volumen de carga que va de 12 a 25 toneladas.

Para ella este oficio implica estar lejos de la familia y muchos sacrificios, no cumpleaños, no fechas especiales, ya que llevo un mes sin ver a mis hijos, dos niñas y un varón, que mi madre me ayuda a cuidarlos.

Ser madre le obligó a tomar este trabajo, ya que los hijos van creciendo y tenemos más necesidades tanto para la educación como para vestir y comer, es lo que tuve que hacer para poder dar una mejor vida a mis hijos, separarme de ellos, pues la familia es motivo para luchar.

Dijo que es un trabajo redituable dependiendo del ritmo que cada operador quiera aplicar, puesto que inicia labores a las 4:00 horas y no hay hora de salida.

Aseguró que no dejaría el volante, porque es su sueño de niña, un oficio que ama, ya que le apasionan los camiones, el diésel, la carretera y los kilómetros, por eso no es pesado y le ayuda a llevar el pan a sus hijos.

Confirmó que la experiencia más desagradable que ha vivido es la misoginia, el que la hagan menos por ser mujer o que crean que no es capaz de hacer el mismo trabajo que un varón.

La experiencia más agradable es ver la sonrisa de sus hijos y poder llevarles el sustento, producto de un trabajo honrado y que se enorgullezcan de que en la familia hay una mujer al volante, porque es un trabajo muy difícil también para los hombres.

Agregó que hasta el momento tiene en la empresa cero incidentes mecánicos ni accidentales, además de que la firma de transporte de carga trabaja para Honda Celaya y recibió un reconocimiento por la inclusión de género.