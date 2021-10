Cargos no reconocidos, el mayor reclamo de usuarios ante la Condusef

Por el incremento en el uso de los medios electrónicos, los cargos o consumos no reconocidos fue la principal reclamación que hicieron los usuarios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tlaxcala.

Local Crecen quejas contra los bancos: Condusef

Entrevistada al respecto, la titular de la Unidad de Atención a los Usuarios, Marisol Núñez Vázquez, precisó que los consumos no registrados, transferencia electrónica no reconocida y cargos no autorizados representaron el 34 % del total de reclamaciones presentadas en Tlaxcala de enero a agosto de este 2021.

En ese sentido, informó que en los ocho meses del año, la Condusef registró dos mil 76 reclamaciones, lo que representó un incremento del 105.5 % comparado con el mismo periodo del 2020.

