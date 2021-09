Crecen quejas contra los bancos: Condusef

Usuarios de los 60 municipios de Tlaxcala presentaron controversias contra alguna institución bancaria o aseguradora por movimientos desconocidos o fraudes, reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Local Aumentan quejas contra los bancos

A través de un comunicado, informó que en el periodo enero-agosto de 2021, en comparación con el mismo tiempo del año anterior y de 2019, observó un aumento en las quejas, cuyas principales causas de reclamación fueron las relacionadas con los consumos no reconocidos, transferencia electrónica no reconocida y los cargos no reconocidos en la cuenta.

Sin embargo, la Condusef resaltó que identificó causas de reclamo relacionadas con un posible fraude, principalmente en el sector bancario; pero originadas por llamadas telefónicas que supuestamente les hizo la institución bancaria, acceso a páginas apócrifas y por operaciones en cajeros automáticos.

En pandemia muchas personas compraron en línea, por lo que destacó el incremento de quejas por transferencias electrónicas y los consumos no reconocidos, por lo que invitó a los usuarios a no dar información por teléfono y a que no den sus claves o datos personales.

La Condusef insistió en que la mayoría de los asuntos que tuvieron que ver con un posible fraude virtual estuvieron relacionados con el uso de tarjetas de débito y la cuenta de nómina, pues el usuario proporcionó el NIP o numero confidencial y es cuando resultó estafado.

Respecto a la distribución de las reclamaciones atendidas en la entidad, dijo que durante enero-agosto de 2021 recibió asuntos de los 60 municipios, de los cuales tres de ellos concentraron el mayor número: Tlaxcala con el 23.9 por ciento, Apizaco con 11 por ciento y Chiautempan con 6.3 por ciento.

Del total de las reclamaciones atendidas, la Condusef especificó que en la entidad, el 63 por ciento correspondieron a la banca múltiple y el 12 por ciento a las aseguradoras de autos, de campos agrícolas y de vida.

MONTOS RECUPERADOS

En cuanto a los montos recuperados, destacó que sumó 23.4 millones de pesos, lo que significó un 276 por ciento más que en el mismo periodo de 2020. Respecto a los montos recuperados por producto, sostuvo que en tarjetas de crédito fueron 10.5 millones de pesos y en segundo lugar los créditos de nómina por 2.8 millones.

