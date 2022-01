Certificado de vacunación Covid es pase a tiendas, restaurantes, parques y hoteles de Tlaxcala; centros nocturnos cierran sus puertas

Desde ayer, en prácticamente todos los sitios y eventos públicos del estado es obligatorio presentar el certificado de vacunación contra Covid-19 para poder ingresar.

Se trata de una medida de bioseguridad establecida por la administración estatal, y publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado, que busca proteger a la población durante la cuarta ola por esa enfermedad y la presencia en Tlaxcala de la cepa Ómicron.

Aunque esa disposición ha causado molestia entre algunos ciudadanos, hay quienes la ven “con buenos ojos” ya que en Tlaxcala “quien no está vacunado es porque no quiere, porque vacunación hay todo el tiempo”.

DÓNDE PIDEN EL CERTIFICADO

De acuerdo con el Decreto por el que se establecen medidas para contener contagios del virus Sars-Cov2 (Covid-19), en el sector público y privado, en los siguientes sitios es obligatorio mostrar el certificado de vacunación con esquema completo para acceder.

En las plazas, centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales, incluyendo áreas de comida rápida que operarán de lunes a domingo, debiendo cerrar a las 22:00 horas, pero un miembro por familia y sin menores de cinco años de edad.

En restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas y taquerías (hasta las 23:00 horas); en terrazas y lugares abiertos, en hoteles, en eventos deportivos de carácter profesional, en actividades culturales, teatrales, auditorios, museos y cines (se permitirá el 50% de aforo), quedando prohibida la entrada a menores de cinco años de edad.

En eventos sociales al aire libre, públicos y privados, y bailes en salones de fiesta abiertos (hasta las 23:00 horas con aforo del 70%), en salones de fiestas cerrados (aforo del 50% de su capacidad y hasta las 23:00 horas).

En las ferias (con juegos mecánicos y otros), y convivencia en la vía pública (aforo del 70%).

PROHIBICIONES

Quedan prohibidas todo tipo de actividades en centros nocturnos, bares, antros, karaokes, así como bailes, verbenas populares y eventos masivos.

CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO

Sí ya te fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna contra Covid-19 debes ingresar a la página web de la Secretaría de Salud https://cvcovid.salud.gob.mx/.

Ahí, el sitio web te preguntará si te registraste (hace meses) en la página de mivacuna.gob.mx. Ahí debes elegir la opción SÍ, y después te pedirá que ingreses tu Clave Única de Registro de Población (CURP), marcar la casilla de la opción del CAPTCHA "No soy un robot" y luego dar clic en BUSCAR.

Te aparecerá una leyenda que indica que la liga para descargar el certificado fue enviado al correo electrónico que registraste en mivacuna.

Por lo que deberás revisar la bandeja de entrada de tu correo electrónico para verificar que tu comprobante fue enviado (documento PDF), y que contiene tus datos personales y las fechas de aplicación de cada dosis. Ya puedes descargarlo e imprimirlo.

OTRO MÉTODO

Otra forma de obtenerlo es al enviar un mensaje vía WhatsApp al Dr. Armando Vaccuno al número (56 1713 0557), de la Secretaría de Salud, donde te pedirán ingreses tu CURP.

Sin embargo, el mensaje debes enviarlo desde el número celular que registraste en la campaña de vacunación.

En ambos casos (vía mail y WhatsApp) es requisito indispensable que previo a descargar el certificado la persona esté registrada en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.

¿NO TE HAS VACUNADO?

Si actualmente y después de las intensas jornadas de vacunación implementadas en Tlaxcala no has sido vacunado, puedes acudir a alguno de los siguientes sitios que la delegación del Bienestar y la Secretaría de Salud de Tlaxcala ponen a disposición de personas rezagadas (que no se han vacunado o les falta una dosis).

Hoy y mañana será en el Centro de Salud urbano de Calpulalpan, en el Centro de Salud urbano de Tlaxcala, en la Clínica 2 del IMSS en Apizaco, así como en los municipios de Altzayanca, Tetla, Texoloc, Tepetitla, Amaxac, Contla, Tepeyanco, Teolocholco, Terrenate, Santa Cruz Tlaxcala, Panotla, Quilehtla, Yauhquemehcan, Zacatelco, Tlaltelulco, Huactzinco y Papalotla.

