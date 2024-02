Comparte la Autónoma de Tlaxcala su revitalizado modelo educativo con universidades del país

Una institución renovada es la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) al lograr la revitalización de su modelo educativo, situación que permitió que, desde el semestre anterior, los estudiantes tengan la oportunidad de detonar su imaginación creadora para desarrollar proyectos que atiendan las problemáticas sociales.

Asimismo, diversas universidades públicas del país se han interesado en el modelo educativo de la UATx, por lo que el rector Serafín Ortiz Ortiz ha dedicado tiempo en explicarles las bondades del modelo para, de así decidirlo, implementarlo en dichas instituciones de educación superior.

Fue en 2022 cuando la casa de estudios transitó de las Competencias a las Capacidades al renovar el entonces Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, que actualmente cambió el término a Capacidades y conserva las siglas MHIC, esto permitió desarrollar la creatividad de los estudiantes, impulsar valores y formar a profesionistas con perfil ciudadano capaces de aterrizar su conocimiento a las necesidades de los tlaxcaltecas, aseguró Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATx.

A un semestre de la implementación del revitalizado MHIC en las 45 licenciaturas que ofrece la Universidad, son notorios los primeros resultados y ahora los estudiantes muestran mayor interés para atender las problemáticas de su entorno mediante el desarrollo de proyectos enfocados en solucionar carencias de salud, veterinarias, psicológicas y matemáticas, entre otros, indicó el rector de la Autónoma de Tlaxcala.

Hace un par de meses, previo a concluir el ciclo Otoño 2023, que duró de agosto a diciembre del año pasado, los universitarios tuvieron la primera oportunidad de exponer lo aprendido en los salones de clases, como lo determina el seminario de Praxis Profesional que fue incluido de manera inédita en la malla curricular.

Serafín Ortiz puntualizó que han logrado que los estudiantes sean profesionistas con saberes democráticos, cívicos y culturales, para lograrlo integraron la teoría con la práctica, así el aula sirve para brindar información y el seminario permite poner en práctica su sabiduría.

Además, acotó que llevar a la práctica el conocimiento de los jóvenes es complementado con las prácticas profesionales, el servicio social comunitario y las Casas de Autorrealización que brindan atención a la comunidad.

Otro enfoque del modelo es lograr la autorrealización de los jóvenes, la cual es una concepción socio constructivista que permite al estudiante identificarse en tres momentos en su trayectoria: los aspirantes se reconocen al evaluar a qué carrera ingresarán, al ser aceptados se determinan conseguir sus objetivos para ser profesionistas y al egresar son personas preparadas profesionalmente con impacto social.

No obstante, reconoció que la revitalización del modelo educativo no fue sencilla, implicó reorientarlo en un trabajo conjunto entre el reconocido pedagogo Ángel Díaz Barriga y el rector e investigador Serafín Ortiz, así como la participación de un equipo de trabajo que integró a la investigadora Margarita Martínez Gómez. Por lo tanto, fue necesaria la capacitación de más de mil 200 docentes de la UATx para lograr socializarlo en los salones de clase.

MHIC, DISTINTIVO DE LA UATX

La UATx es de las pocas universidades en el país con un modelo educativo propio para regir los aspectos educativos de los estudiantes, desde hace 20 años cuenta con el MHIC, que fue adelantado a su época. Ante los nuevos desafíos e implicaciones del escenario mundial fue necesaria la revitalización para ajustarse a las políticas mundiales en educación superior, explicó el rector de la UATx.

Aseguró que durante 30 años las universidades se enfocaron en la calidad educativa y la competitividad, hoy el direccionamiento es la transición a las capacidades para orientar a la excelencia educativa.

En 2019 fue reformado el artículo tercero constitucional que establece los principios de obligatoriedad de la educación inicial y superior, anteriormente solo era de preescolar hasta preparatoria, ese fue el punto de partida para la revitalización del modelo educativo, así que detectaron que esa obligatoriedad se complementa con equidad, inclusión y excelencia educativa.

Serafín Ortiz externó que la base de esos principios es la cobertura total en las universidades públicas, que implica que todos los aspirantes que desean entrar y reúnan los requisitos tienen el derecho de ingresar a las instituciones y gozar de gratuidad, pero esto genera una problemática.

Aseveró que el dilema es que las universidades no cuentan con presupuestos extraordinarios para cumplir con el principio de gratuidad, lo que provoca una situación adversa al no poder cobrar colegiaturas, inscripciones o pagos de derechos por expedición de documentos; entonces las instituciones de educación superior públicas deben ser consideradas para recibir subsidios, pues no son una empresa (escuelas privadas) para elevar los costos.

La universidad se sostiene por ingresos autogenerados, que son los pagos de colegiaturas, inscripciones, brindamos asesorías, diseñamos elementos que requiera la industria, empresa o sector público, pero no son suficientes, dijo.

UATx CREA ALUMNOS COMPETENTES

Ante las nuevas particularidades educativas, en la UATx fue necesaria la transición de competencias a capacidades, que implica una formación humanista e integradora regida por una amplia lista de saberes para que los docentes enseñen a los alumnos sobre matemáticas, idiomas, lenguajes, lectoescritura, filosofía, geografía e historia con el propósito de lograr una educación transversal y multidisciplinaria.

Al respecto, el rector Serafín Ortiz aseguró que el modelo educativo fue pionero y adelantado por 18 años a la reforma constitucional, debido a que se enfoca en el humanismo, pero no desde un enfoque filosófico, histórico o ideológico, se trata de un humanismo focalizando el aspecto educativo, en la manera de formar a los estudiantes en el contexto de una visión humanista, integradora y educativa que se caracteriza por ser valorativo, normativo y óntico-ontológico (valores).

Al profundizar en el tema de los valores, dijo que son cinco imperantes en la actualidad: libertad, igualdad, seguridad, propiedad y dignidad humana, pero no son los únicos, pues dependen de las pautas de comportamiento que rigen a cada sociedad, citó que, por ejemplo, no son los mismos aspectos en Tijuana que en Tlaxcala.

Indicó que en la entidad deben magnificar esas “pautas de comportamiento” que caracterizan a los pobladores, como la honestidad, probidad, sinceridad, respeto y solidaridad presentes en los entornos sociales, así que la labor de la universidad fue aterrizar los valores en las normas de convivencia y los derechos de los pobladores.

Aseguró que el MHIC también aborda la situación caótica en México, donde también registra un adelanto y ante el panorama violento que impera en el norte, sur, este y oeste del país, tienen el compromiso de que la universidad pública sirva para fortalecer valores, como el respeto, que es uno de los que se han perdido.

“Hace 25 años la sociedad mexicana estaba en riesgo de caer en una situación de anomía, de pérdida de valores y normas, una situación que hoy estamos viviendo, en todos los entornos existe la violencia, asesinato, extorsión y robos, afortunadamente en Tlaxcala los índices de violencia son mínimos comparados con otros estados”.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, EJE PARA RECUPERAR VALORES

Serafín Ortiz precisó que las universidades son un eje para recuperar valores, en la UATx el humanismo que trabajan desde hace 20 años está enfocado en la integración contemporánea y puede ser adecuado a otros estados y el país.

Hasta el momento, reveló que el MHIC ha sido presentado en la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (Anuies), Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Cupia), Congreso de la Unión y diversas universidades del país, para dar a conocer que el humanismo es un integrador de saberes para formar a profesionistas con conocimientos en diversas áreas, cuente con valores y sea un ciudadano sensible a las problemáticas de su entorno.

“La universidad forma a profesionistas que sean ciudadanos, les impartimos formación democrática, cívica, sostenibilidad, rubros de la agenda 2030 y enseñamos en la vertiente de la universidad en su función civilizatoria, culturizadora y pautas de comportamiento, por eso no contamos con instalaciones vandalizadas en la UATx”

Serafín Ortiz, rector

Así, los jóvenes son posicionados en un escenario que les brinda una cultura cívica, moral, ética y una visión democrática de la sociedad, pues el modelo habla de la integración de saberes basado en capacidades y la práctica, destacó.

La revitalización del MHIC integra la publicación del libro “Fundamentos y orientaciones del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC)” y próximamente será publicado un segundo libro que plasmará los diversos programas educativos, reveló Serafín Ortiz, rector de la UATx.

*Con información de Fabiola Vázquez