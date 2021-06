Con juegos, enseñan docentes matemáticas

En las clases de Aprende en Casa III, los maestros utilizan los juegos para que los alumnos de segundo de primaria conozcan de las matemáticas, materia que está presente en el nivel básico.

En la entidad, Televisión de Tlaxcala y los canales nacionales hacen llegar la señal de las clases correspondientes a esta segunda mitad del ciclo escolar en curso.

Y es que, en México el rezago en las competencias de matemáticas pasó de poco más de 50 % entre la generación de 15 años antes de la pandemia, a por lo menos 75 % con las clases a distancia.

Así, los maestros de Aprende en Casa III, estrategia de la Secretaría de Educación Pública, enseñan las matemáticas con el respaldo del libro de texto gratuito y estrategias para resolver problemas de suma y resta, así como encontrar complementos para números múltiplos.

En tanto, los profesores tlaxcaltecas afirmaron que hay esfuerzos conjuntos con sus alumnos para aprender a distancia los diferentes temas de matemáticas, como operaciones básicas, división de una fracción entre un número natural, descomposición de figuras y plano cartesiano, entre otros.

Reconocieron que las matemáticas son para muchos alumnos complicadas, por eso en las actividades a distancia hacen doble esfuerzo, de tal manera que sean entendibles.

“En la clase de matemáticas que doy a segundo grado de secundaria me apoyo de las presentaciones en pantalla y las explicaciones, pero también en grupo hacemos los ejercicios, hago que participen los alumnos y enfatizo las explicaciones a quienes no entendieron”, compartió Verónica N. docente de una escuela particular.

Mientras tanto, Rosario N., maestra de primaria, mencionó que pide a los padres de familia su apoyo para repasar con sus hijos las lecciones de matemáticas.

“Al ser una materia de valor curricular, hago mucho énfasis en las actividades que les pido a los alumnos, hacemos repaso en las videollamadas que tenemos, pues hay alumnos que se les facilita, pero a otros no”, apuntó.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública realiza cursos de actualización para los maestros frente a grupo que tienen la materia de matemáticas. Por medio del Programa de Actualización Docente tiene disponible los talleres de Resolviendo las matemáticas 1º y 2º grado de primaria.

