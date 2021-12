Con reuniones reducidas será Navidad de tlaxcaltecas

A pocos días de celebrar la Navidad, familias tlaxcaltecas planean cómo serán sus celebraciones, qué platillos llevarán a la mesa y el sitio que los congregará.

Aunque en la mayoría de los casos no han definido todos esos detalles para la tradicional cena de Noche Buena del próximo 24 de diciembre, tienen la certeza de que será una reunión reducida, con los integrantes más cercanos de sus familia o incluso solo quienes viven en la casa.

Y es que la pandemia sigue, a pesar de que Tlaxcala está el verde del semáforo epidemiológico por Covid-19 y de que la vacunación contra esa enfermedad ha alcanzado a más de 94 % de la población, y las personas son conscientes que el riesgo es latente.

Además, autoridades de salud en Tlaxcala han recomendado evitar las reuniones, sobre todo si son masivas o en lugares cerrados, pues se habla de una posible cuarta ola a inicios de enero ocasionada por ómicron, la nueva variante de Covid-19.

Familias entrevistas por El Sol de Tlaxcala coincidieron que si bien es importante la celebración de la fecha al significar un momento de unión familiar, están dispuestas a suspender o modificar la festividad, como el año pasado, para no poner en riesgo la salud de sus parientes.

A causa de ese coronavirus muchas personas sufrieron la pérdida de familiares y amigos, por lo que esa mala experiencia los obliga a tomar las medidas necesarias para evitar algo similar, y los teléfonos celulares serán herramientas para comunicarse con quienes estarán lejos.

En hogares como en el de la familia Sánchez Varela la celebración será nostálgica, pues habrá importantes ausencias de personas que perdieron la batalla contra Covid-19.

Al respecto, Esmeralda Sánchez Varela mencionó que esta será una Navidad más emotiva que la del año pasado porque no habrá algunas personas en la tradicional cena de Noche Buena, y en su caso particular un tío a quien recuerda con mucho cariño pero que falleció el 15 enero pasado, en lo que fue denominada la segunda ola por esa enfermedad y que en Tlaxcala ha sido el periodo con más decesos a causa de ello.

La lección nos llega tarde, porque la indicación el año pasado por las autoridades fue de mantener la sana distancia y no hacer reuniones familiares, pero quienes no lo hicimos, quienes no respetamos esas disposiciones, tuvimos consecuencias fatales que nos enseñaron a la mala,expresó.

Para la familia Nide y Martínez tradicionalmente, la Navidad era una ocasión para sentarse con su familia alrededor de una mesa, incluso con algunos otros invitados, pero desde la pandemia eso cambió, y en esta ocasión la restricción será para una reunión de no más de 10 personas, pues la intención es ser precavidos ante posibles contagios.

El caso de los González Romero es similar, tomarán las medidas de precaución sanitarias ante pandemia, por lo que han proyectado reunirse entre pocos integrantes de la familia, pues pese a que estar vacunados les da un poco de certeza, saben que nadie está exento de un contagio.

La familia Terrones Hernández planea un festejo tradicional, con la típica cena, pero con el menor número de personas posibles, pues aunque en su caso se han mantenido juntos, sin muertes, saben que en otros hogares ha sido diferente.

Las familias entrevistadas coincidieron en que la reunión del 24 de diciembre será reducida, con los integrantes más cercanos de sus familia o incluso solo quienes viven en la casa.

