Credenciales vencidas sí servirán para votar en 2021

Con el objetivo de salvaguardar los derechos políticos electorales de la ciudadanía, cuyas credenciales para votar vencieron el uno de enero de 2020, y que no pudieron ser actualizadas a causa de la pandemia por la Covid-19, mantendrán su vigencia hasta el próximo 6 de junio de 2021.

Local Vigente, reforma electoral para el proceso 2020-2021

Por acuerdo del Consejo General del INE, la validez de las micas solo será en materia electoral, y no en materia de identificación de los ciudadanos, por lo que de no poder acudir a los módulos de atención ciudadana a actualizar su identificación, aun así podrán sufragar.

Conserva Tlaxcala apellidos indígenas, afirma historiador



Lee la nota aquí➡ https://t.co/Zzm0Ts9DrB#Cultura #Tlaxcala pic.twitter.com/bHqBol8k9F — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 8, 2020

Es decir, las identificaciones que no se encuentren actualizadas no podrán utilizarse para la realización de un trámite al no estar vigentes.

Para poder renovar las credenciales, desde el pasado 3 de agosto en Tlaxcala, los módulos fijos de atención ciudadana están abiertos al público.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Local ITE: Desconfianza encarece procesos

Local Medios de impugnación podrán ser vía electrónica