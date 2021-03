Da Anabell Ávalos voto de confianza al ITE

Anabell Ávalos Zempoalteca, virtual candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala” a la gubernatura de Tlaxcala, dio su voto de confianza al trabajo que en este proceso electoral desempeñarán los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Local Firman integrantes de "Unidos por la Tlaxcala" convenio de Cogobierno

En entrevista, tras clausurar los foros para la construcción del convenio de co-gobierno, confió en que a pesar de las limitaciones presupuestales que el órgano ha revelado, quienes lo integran harán un buen papel en la organización de los comicios.

Por lo menos nueve alcaldes de Tlaxcala se han separado en busca de otro cargo | Lo mismo han hecho cuatro funcionarios del gobierno estatal y cinco legisladores locales...https://t.co/O0lH9GyNY2#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 9, 2021

Sin embargo, con relación a la ampliación presupuestal solicitada por el ITE prefirió no hablar, pues dijo que “es un asunto que no me toca opinar, pero yo creo que todo se resolverá de tal manera para dar los resultados en este proceso electoral…yo creo que todo se hará para que se hagan bien las cosas”.

Por otro lado, la abanderada de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Socialista y Alianza Ciudadana, indicó que en este proceso mantendrá un actuar apegado al respeto a la legalidad y unidad.

Local Rendición de cuentas, base de buen gobierno: Anabell Ávalos

Indicó que el próximo domingo rendirá protesta como candidata ante los integrantes de las dirigencias de los partidos políticos en coalición, y que posteriormente se trasladará al ITE para concretar su registro.

Finalmente, compartió que recientemente se ha reunido con las estructuras de los cinco partidos políticos, y que en esas visitas la gente le ha pedido claridad y certeza de que las cosas serán mejores, pues en este momento predomina la tristeza por Covid-19, aunque hay muchos temas en los que es necesario trabajar.

El próximo domingo, a las 14:00 horas, Anabell Ávalos hará su registro formal como candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala” a la gubernatura de la entidad

En #abril debe suspenderse propaganda gubernamental | Los tres Poderes, municipios y cualquier otro ente público, tendrán que omitir la #difusión de acciones de gobiernohttps://t.co/j9pwmnvAoe#Elecciones2021 @INE_Tlaxcala @ITETLAX — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 8, 2021

Continúa leyendo:

Municipios “Vamos juntos” respaldará a Anabell Ávalos

Local Buscarán la protección de las mujeres